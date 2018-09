El sector más nacionalista de Compromís critica la rebaja de la reivindicación por la financiación BURGUERA Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:06

valencia. En el sector más nacionalista de Compromís ha sentado mal la manera en que la coalición ha participado en la rebaja del tono reivindicativo de la infrafinanciación de la Comunitat. Altos cargos del Consell vinculados al Bloc, así como cargos electos de la coalición nacionalista consideran un error que se haya optado por un perfil bajo ahora que el Gobierno central lo encabezan los socialistas, según ha podido confirmar este periódico de fuentes nacionalistas.

El reflejo de este descontento es el modo en que se reaccionó ayer en las redes sociales ante el anuncio de la plataforma 'Per un Finançament Just' de que renuncia a grandes actos reivindicativos durante el presente año. En noviembre de 2017 se convocó una manifestación que fue calificada de histórica, una movilización que no se reeditará tras el cambio de signo en la Moncloa. En la presentación de los actos de esta comisión, formada por los partidos políticos, sindicatos y la patronal valenciana, se incluye también Compromís, que ayer estuvo representado por Àgueda Micó, dirigente de la coalición y secretaria general del Bloc. En las propias filas nacionalistas surgieron ayer voces discordantes con ese posicionamiento de la plataforma, lo que se ha considerado un modo de diluir el peso del discurso reivindicativo, lo que puede derivar en no ser tomados en serio por el Ejecutivo central. En cualquier caso, al margen de las voces críticas expresadas a través de sutiles mensajes en las redes sociales, así como en la difusión de los mismos, la mayoría de Compromís se ha alineado a favor de estas nuevas iniciativas.

Respuesta del Gobierno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer en el Senado que la Comunitat es la que menos financiación 'per capita' tiene y se comprometió a paliar esta situación a través del nuevo sistema de financiación y, mientras eso ocurre, dotar de más recursos a la región. Montero respondió así a la pregunta del senador de Compromís Jordi Navarrete sobre las medidas que adoptará el Gobierno.