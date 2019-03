Sarrià ocupará el número tres de la lista del PSOE al Congreso por Valencia El sanchismo logra dos puestos de salida en la candidatura para la ciudad, mientras que la actual concejala Maite Girau cae hasta el 11 JC. F. M. Jueves, 7 marzo 2019, 00:38

valencia. El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del cap i casal, Vicent Sarrià, ocupará el puesto número tres de la candidatura de los socialistas al Congreso por la circunscripción de Valencia, según fuentes del PSPV. Sarrià, igual que la edil de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, se cae de la lista para el Ayuntamiento de Valencia que encabeza Sandra Gómez, tal y como ya anunció este diario.

Menguzzato ya no formó parte ni siquiera de la lista de 41 nombres de aspirantes a formar parte de la lista que votaron la semana pasada las asambleas del partido en la ciudad. Sarrià, que no obtuvo malos resultados en esas votaciones, se cae de la lista porque iba a ocupar un puesto que no garantizaba su continuidad en el Ayuntamiento.

La Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia presentó ayer la lista electoral, que tendrá que ser aprobada el próximo 17 de marzo por el Comité Federal, con la que concurrirá a la cita con las urnas el próximo 26 de mayo. La candidatura que encabeza Gómez y que cuenta en el número dos con el hostelero Emiliano García, sitúa en el número tres a Maite Ibáñez, representante de Izquierda Socialista. La presencia de Ibáñez en puestos de salida obedece al acuerdo alcanzado con Manuel Mata, por el que el vicesecretario general renunció a medirse a Gómez en primarias para ocupar el número uno al Ayuntamiento.

El número cuatro es para Ramón Vilar, tal y como estaba previsto. La cuota sanchista en la lista de Valencia llega en los números cinco y seis de la lista -teóricamente los dos son de salida-. Elisa Valía, de Ruzafa, ocupa ese quinto puesto, y Aarón Cano el número seis. Los sanchistas logran el objetivo que se habían propuesto desde un principio. Una conversación entre José Luis Ábalos y Gómez hace pocas fechas contribuyó a desbloquear las conversaciones sobre la lista. La líder provincial, Mercedes Caballero, también ha participado en el proceso.

La presencia de Valía en el número cinco está en el origen de que Mar Marín -que inicialmente iba a ocupar el número tres- haya visto retrasada su posición hasta el número nueve. Por delante de ella pasa Pilar Bernabé, que ocupará el número siete. En el número 8 figura Borja Sanjuán, portavoz de la ejecutiva local del PSPV de Valencia y, como Marín y Bernabé, personas de máxima confianza de Gómez. La hasta ahora concejala Maite Girau, que se midió a Gómez en las primarias, cae hasta el número 11.