Sarrià y Menguzzato, fuera de los puestos de salida de la lista del PSPV de Valencia

Los concejales Vicent Sarrià y Anaïs Menguzzato no ocuparán puestos de salida en la candidatura socialista para el Ayuntamiento de Valencia que encabezará Sandra Gómez. Fuentes conocedoras del estado de la negociación abierta en el seno del partido señalaron ayer que la edil de Protección Ciudadana podría estar en la candidatura, pero no antes del número nueve de la lista, mientras que Sarrià no formará parte de la candidatura.

Tras la presentación del hostelero Emiliano García como número dos de la lista que encabezará Gómez, los nombres sobre los que trabaja la dirección del partido son los de Mar Marín -secretaria de Acción Feminista del PSPV local-, el concejal de Hacienda Ramón Vilar y la representante de Izquierda Socialista Maite Ibáñez. El listado dejaría fuera de los primeros cinco puestos de la candidatura a los representantes sanchistas. De hecho, el primero de ellos sería Aarón Cano, que ocuparía el número seis -según la propuesta que defiende la dirección local-. Tanto Cano como la edil Maite Girau aspiran, no obstante, a mejorar sus posiciones en el periodo de consulta de las asambleas que arranca la próxima semana.

El portavoz de la dirección local, Borja Sanjuán, hizo público ayer el listado de 41 candidatos a formar parte de la lista electoral del partido en la ciudad. El PSPV local pretende que cada agrupación sólo pueda votar a sus propios militantes, y no al conjunto de la lista -con el objeto de evitar un resultado que pudiera dejar en evidencia la propuesta de la dirección-.