Sanchistas, altos cargos e independientes piden paso en las listas del PSPV Mercedes Caballero, Pedro Sánchez y Ximo Puig, en un acto del PSPV. / EFE/J. C. CÁRDENAS Puig se inclina por minimizar los cambios para poner en valor la labor del grupo en Les Corts durante la legislatura JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Viernes, 25 enero 2019, 01:55

A cuatro meses casi exactos para la celebración de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, los procesos de elaboración de las candidaturas comienzan a coger temperatura. No tanto porque llegue el momento de tomar la decisión de quién estará y quién no en las listas, que para eso quedan un par de meses de margen. Pero sí para tomar posiciones en una carrera que, en todos los partidos -y Compromís y la numerosa participación en sus primarias son ejemplo- acelera el pulso de quienes ya ocupan un escaño y el de quienes optan a estarlo.

En el caso de los socialistas valencianos, el resultado del 2D en Andalucía, con la pérdida del Gobierno de la Junta, ha disparado la tensión en un partido, el que encabeza Ximo Puig, que se las prometía más que felices hace apenas unas semanas. La crisis en Podemos tras la fuga de Íñigo Errejón dificulta aún más el escenario de repetir mayoría de izquierdas en Les Corts, aunque ese siga el escenario que se considera más probable desde la cúpula del partido.

En la composición de la lista autonómica del PSPV van a influir factores que se han puesto ya sobre la mesa y para los que la dirección del partido ya tiene ideadas algunas respuestas. La incorporación de independientes, en línea con la tradicional ambición de Puig por abrir el partido a nuevos sectores de la sociedad, es uno de los que está sobre la mesa. El gusto del líder socialista por ese tipo de incorporaciones contrasta con el sentir del partido, que manifiesta sus dudas respecto al tirón electoral real de ese tipo de incorporaciones. Hace cuatro años, Puig situó como números uno y dos de la lista por Valencia a María José Mira y Fernando García Delgado.

A Puig le gusta incorporar independientes pero el partido duda de su efectividad electoral

Los altos cargos del Consell también vigilan este proceso. La Ley Electoral Valenciana les sitúa en condición de inelegibilidad, de manera que no pueden ir en listas si mantiene su condición de miembro del segundo escalón de la Administración autonómica. No son pocos los nombres de subsecretarios y directores generales que aspiran a ocupar un puesto de salida en listas. Sin embargo, el criterio de la dirección socialista es reacio a propiciar un desembarco masivo de cargos del Consell en listas «porque esa sensación de desbandada no beneficiaría en absoluto».

El factor clave, no obstante, es el sanchismo. Los procesos orgánicos de renovación de liderazgos, desde el federal hasta los provinciales, pasando por el autonómico, retrataron el peso específico de quienes se alinearon junto a candidatos cercanos a Pedro Sánchez y se midieron a Ximo Puig -el caso de Rafa García- o a otros aspirantes.

El sanchismo, que tiene a la líder provincial del PSPV de Valencia, Mercedes Caballero, como principal referente, aspira a consolidar su peso orgánico en las listas autonómicas. Y para ello, confía en disponer de una presencia en puestos de salida mucho más significativa que la actual.

Con esos factores sobre la mesa, y con los carteles electorales bastante perfilados -Puig encabezará de nuevo la lista de Castellón, Manuel Mata será el uno por Valencia y Ana Barceló hará lo propio en Alicante-, los movimientos afectarán al resto de la candidatura. El líder del PSPV se inclina por minimizar cambios, con el objeto de visibilizar su respaldo a la labor del grupo durante la legislatura. Aunque eso no descarta la posibilidad de fichar a algún independiente.

En la circunscripción de Valencia, el principal relevo afectará a Fernando García Delgado, que ya ha trasladado su decisión de no continuar. El resto de diputados actuales por esa circunscripción -además de Mata y Caballero, José Muñoz, Rosa Peris, Concha Andrés, Carmen Martínez, Alfred Boix- están llamados a repetir en los primeros puestos.

La principal alteración de este escenario, además de la incorporación de algún independiente, pasaría por la presencia de los consellers Vicent Soler y Gabriela Bravo en la lista. Puig ha trasladado su voluntad de que todos vayan en las listas. Pero el caso de Valencia podría ser una excepción. Ni Soler ni Bravo formaron parte de las listas hace cuatro años, y está por ver que la intención de uno y otro pase por hacerlo en esta ocasión.

Entra Chulvi

En Alicante, los cambios parecen mucho más probables. La lista que encabezará Ana Barceló contará muy probablemente con el líder provincial, José Chulvi y con la responsable de Acción Electoral, Toñi Serna, en puestos destacados. Con lista de cremallera, y con los huecos que podrían dejar Noelia Hernández y David Cerdán, y la incorporación probables de Josefina Bueno, los puestos de salida para mujeres, como Rosa Mustafá o Sandra Martín serán mucho más caros que para los hombres. El PSPV está decidido a volver a excepcionar algunos casos de candidatos a alcalde para que repitan en listas.

Por la circunscripción de Castellón, la que encabezará Puig, el número dos parece reservado para la conselleria María José Salvador. El secretario general provincial, Ernest Blanch, será previsiblemente otro de los elegidos para ocupar un puesto de salida -se lograron seis en 2015-. La principal incógnita puede afectar a la continuidad, al menos en uno de los puestos que garantizan el escaño, de Clara Tirado.