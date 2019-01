Sánchez refuerza a Gómez sin mencionar en Valencia la infrafinanciación Mercedes Caballero, Pedro Sánchez y Sandra Gómez, ayer en Valencia. / JUANJO MONZÓ Carmen Montón acude al mitin donde el PSPV presenta a los candidatos a las alcaldías de los grandes municipios de la Comunitat, entre los que no estaba Jorge Rodríguez BURGUERA Domingo, 27 enero 2019, 23:48

valencia. Como en 'La casa de los espíritus' de Isabel Allende, en el Polideportivo del Cabanyal de Valencia se registraron ayer situaciones políticamente extrasensoriales. Presencia de ausencias, personajes y asuntos que se quieren dejar de soslayo. Algunos que no fueron estaban allí en el pensamiento de los demás, y un tema, el de la financiación, alfa y omega de este Consell que asegura haber dado protagonismo a la 'agenda valenciana' en Madrid, fue ninguneado olímpicamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que teóricamente está muy pendiente de este tipo de temas. Pues no. El acto de presentación de los candidatos del PSPV en los municipios de la Comunitat con más de 20.000 habitantes empezó con una ausencia y una presencia clamorosas. Sin noticias de Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, expresidente de la Diputación de Valencia tras haber sido detenido en la 'Operación Alquería' y, si la autoridad (judicial) lo permite, el candidato socialista a revalidar su cargo como alcalde de la capital de la Vall d'Albaida. No fue una ausencia cualquiera, si bien es cierto que tampoco estaba el candidato de Alicante, lo cual es más explicable lógicamente porque no hay, pero no así políticamente, ya que a estas alturas parece raro que la segunda ciudad de la Comunitat carezca de cartel electoral socialista. La presencia espectacular fue la de la exministra y exconsellera Carmen Montón, que repartió besos a todo el mundo. El retorno. Hubo, en cualquier caso otra presencia, quizá hasta molesta pero obligada, y también otra ausencia. En el discurso de Ximo Puig, especialmente, la financiación de la Comunitat estuvo muy presente. El jefe del Consell se la reclamó a Sánchez casi cuando dio el buenos días a la militancia, y lo repitió casi media hora después, cuando acabó su largo discurso. El presidente del Gobierno central no movió ni una ceja cuando lo escucho y parece que tampoco moverá ficha sobre el asunto, pues ni prometió mejorarla, ni admitió la injusticia, ni dijo una palabra del asunto. Nada de nada. La infrafinanciación valenciana tuvo un infrapresencia en el discurso de Sánchez. Más bien, nula.

De lo que sí habló Sánchez, y Puig, y antes Mercedes Caballero, y como no Sandra Gómez (que para eso era el motivo de la visita del presidente a Valencia, para proclamar a la candidata del PSPV a la alcaldía de la capital) fue de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019. El proyecto presupuestario prevé un incremento del 60% de la inversión del Estado en la Comunitat, casi unos 450 millones más, lo cual está muy bien en comparación con otros PGE, pero es apenas un tercio de lo que se reclama al Estado por la vía de un cambio en la financiación de la Comunitat que no llega. A los PGE se agarraron los socialistas para congratularse de su buena relación durante un acto para el que el pabellón presentó un lleno completo, más de 1.500 personas, la mayoría de ellos simpatizantes y militantes de mediana edad.

Mercedes Caballero, secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, inició los discursos del mitin, en el que estuvieron presentes también el presidente de CEV, la patronal autonómica, Salvador Navarro, y José Vicente Morata, presidente de las Cámaras de Comercio. Caballero agradeció a Sánchez que el Gobierno central «nos trata como merecemos» gracias a los PGE, «y si se atreven, los patriotas, que voten en contra de esos presupuestos", retó Caballero, que puso en valor el modo en que el Consell «ha apostado por la igualdad», además de lanzar un dardo a los socios de Compromís que provocó que alguno se removiese en la silla. Caballero se dirigió a Sandra Gómez para animarla a generar en Valencia una mejora de la movilidad «poco a poco», un matiz que todo el mundo entendió que se dirigía a la velocidad con que el concejal Grezzi ha implementado un carril bici, una prisa que el PSPV ve con malos ojos.

Los socialistas se consolaron con los PGE ante una financiación que no se resuelve

Sandra Gómez empezó muy emocionada, en el pabellón de su barrio. La candidata del PSPV para la alcaldía de Valencia señaló que no era una casualidad empezar en el Cabanyal, porque «una hija de trabajadores y una hija de barrio se presenta a la alcaldesa». La candidata lanzó reproches a Ciudadanos y al PP, especialmente a este último, y centro en la figura de María José Català. Reclamó el voto al PSPV no como partido sino como una bandera del movimiento social en Valencia, y anunció que, si gana, las competencias de Igualdad dependerán directamente de Alcaldía.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, realizó un discurso muy largo donde tocó todos los palos. Puig subrayó, como antes las dos políticas que le precedieron, que Sánchez ha sido el primer presidente del Gobierno que asiste a los actos del 9 d'Octubre, y señaló que además de los gestos, «cuando ha llegado el momento de las cifras, ha sido verdad lo que me prometiste. La palabra de Sánchez interpreta adecuadamente lo que sentimos los valencianos», en referencia a los PGE, comentario en el que incluyó un reconocimiento a Jose Luis Ábalos como ministro de Fomento, y ahí fue cuando pidió a Sánchez que ayude a los valencianos a conseguir «la financiación justa para la Comunitat», asunto que mencionó en dos ocasiones más. Al final, después de vincular el recuerdo de la liberación por parte de los aliados del campo de concentración de Auschwitz con el auge de los partidos de la derecha radical. Puig afirmó que en las elecciones del 26 de mayo hay dos opciones, «o hacia delante, o hacia atrás», y advirtió de que «en otros sitios pueden engañar, pero aquí hace poco que pasaron cosas que no deben volver a pasar».

Sánchez realizó un discurso en clave nacional e internacional (habló de Venezuela como reproche a la derecha «sin escrúpulos» por utilizar la situación del país Caribeño para atacarle, y para avisar a la «otra izquierda», los podemistas, de que ese sistema es un error), y también puso en valor la inversión para la Comunitat en los PGE. «En 2015 demostrasteis que otra Comunitat era posible, en 2018 demostramos que otra España es posible y en 2019 seremos la primera fuerza política en España en las elecciones europeas, locales y autonómicas por primera vez en 15 años», señaló Sánchez, que aseguró que «el único partido leal con la Constitución, en la oposición y en el Gobierno, es el PSOE» y animó a «ganar las elecciones».