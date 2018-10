Sánchez ofrece a Rivera negociar los PGE y Casado le insta a bloquearlos Pablo Casado, ayer, en el Palacio de Congresos de Valencia. / DAMIÁN TORRES El presidente del Gobierno y el del PP lanzan desde Valencia mensajes opuestos al líder de Ciudadanos sobre la tramitación de los presupuestos BURGUERA VALENCIA. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:54

El futuro de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) reflejaron ayer el antagonismo radical en el que viven el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Pablo Casado. Ambos participaron en la última jornada del Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Casado fue el encargado de dar una conferencia al inicio de la jornada y Sánchez clausuró el evento celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia al filo de las 15 horas. Casado se dirigió abiertamente al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para reclamarle que no desbloquee la tramitación de los PGE por tratarse de la «semilla» de una futura recesión económica. Sánchez, por su parte, tendió la mano «a izquierda y derecha» para negociar el contenido del los presupuestos, y nombró expresamente a Ciudadanos y al PP, lo que sonó como un guiño a Rivera, una especie de reto para comprobar si el dirigente naranja tiene verdadera intención de alejarse de la línea dura que los populares plantean frente a los presupuestos de 2019 que pretende aprobar el Gobierno.

En el turno de preguntas de los asistentes a la conferencia de Casado, la principal incógnita a desvelar era la opinión de Casado respecto a los PGE. El líder de la oposición consideró que los presupuestos apuestan por líneas de gasto innecesarias y falta de rigor en los ingresos. «Pido a Ciudadanos que no desbloquee la tramitación de unos presupuestos que contarán con el apoyo de los independentistas, con una senda de déficit no aprobada en el Congreso, sin que el Senado pueda decir nada... apelo a la responsabilidad de Cs para que no facilitemos un mal presupuesto que será la semilla de una recesión para España», señaló Casado respecto al partido liderado por Albert Rivera, sobre el que consideró que «ha tomado ahora una posición que les devuelve a sus orígenes, el centro izquierda. Lo que no tiene sentido es que luchemos por un electorado que ya representamos nosotros. Si el PSOE se sitúa con los nacionalistas no es bueno para España. Así que lo positivo sería que el centro derecha lo represente el PP y Ciudadanos apueste por el centro izquierda, que ha quedado huérfano a causa del nacionalismo», planteó Casado.

Respecto al Gobierno de Sánchez, el presidente del PP focalizó su comentario en los aliados del Ejecutivo: «Me preocupa que los PGE se puedan pactar en una cárcel, o que estén en manos de gente que ha asesorado a gobiernos que han hundido economías como la de Venezuela o Ecuador, gente que hagan en el país lo que hacen en ayuntamientos como el que estamos (Valencia) o el de Madrid».

Sánchez también habló de los presupuestos y de Rivera, pero en un tono muy distinto. El presidente del Gobierno aprovechó su intervención para defender el proyecto de PGE presentado ante Bruselas, y tendió la mano a negociarlo «a izquierda y derecha», un guiño a la actitud de Ciudadanos anunciada recientemente.

«Acabamos de presentar en Bruselas el proyecto de los PGE, que cada día gana más fuerza y les anuncio que el Gobierno está abierto a hablar a izquierda y a derecha para lograr los mejores presupuestos. Estoy dispuesto a hablar si no hay voluntad de bloqueo, sino de diálogo. Dispuesto a estudiar todas las propuestas», afirmó Sánchez, que sólo coincidió con Casado en subrayar la necesidad de que el corredor mediterráneo avance.