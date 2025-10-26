Sánchez: «El apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón es indecente»
El líder del PSOE carga desde León contra el presidente valenciano: «Hace un año la negligencia de una persona causó una tragedia»
Valencia
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:39
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido esta mañana desde León a la manifestación celebrada este sábado en ... Valencia con motivo del primer aniversario de la dana y en la que se volvió a pedir la dimisión del president de la Generalitat Carlos Mazón.
Sánchez, durante su intervención en un acto del PSOE, se ha preguntado por las razones por las que el jefe del Consell no ha presentado ya su dimisión. «Hace un año, la negligencia de una persona causó una auténtica tragedia. Un año después, que Mazón siga en el cargo tiene dos responsables: Feijóo, que es su jefe político, y Abascal, que le da apoyo parlamentario».
El dirigente socialista ha señalado que la gestión de la dana «fue negligente, pero el apoyo de Feijóo y Abascal a Mazón es indecente para los valencianos y para los familiares de las víctimas de la dana».
