Sánchez deja en evidencia a Morant al animar a Feijóo y Abascal a presentar una moción de censura

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado esta tarde a los líderes de PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, ... Santiago Abascal, a presentar una moción de censura contra el Ejecutivo que dirige. El resto del dirigente socialista deja en evidencia a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, que ha venido negándose hasta la fecha a presentar una moción de censura contra el Consell de Carlos Mazón, a pesar de la insistencia de Compromís para que lo hiciera o, en su defecto, le prestara cinco votos para poder llevarla a Les Corts.

Sánchez ha señalado durante su comparecencia ante los medios de comunicación al término de la reunión de la ejecutiva federal del PSOE que «si Feijoo y Abascal están tan convencidos de que el Gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura».

Compromís lleva meses reclamando la presentación de una moción de censura en Les Corts contra Carlos Mazón por la gestión política de la dana. El PSPV, que inicialmente se mostró dispuesto a estudiar la propuesta, acabó desestimándola y, en su lugar, ha venido reclamando al propio Mazón y a Núñez Feijóo la disolución de Les Corts y la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.

De hecho, la propia líder del PSPV, Diana Morant, llegó a proclamar que rechazaba presentar esa moción de censura, así como la opción de prestar cinco votos a Compromís para hacerla efectiva –se necesita la firma de 20 diputados para presentarla-, al considerar que no «dan los números» y que no sería un instrumento efectivo para forzar la salida del dirigente popular. Por el contrario, Morant ha impulsado la campaña 'Volem votar' con la que defiende la convocatoria de elecciones anticipadas. La campaña, no obstante, está pasando muy desapercibida.

Morant ha ignorado a Compromís y ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas a Mazón

Algunas fuentes apuntan a que la negativa de Morant a presentar esa moción de censura estaría relacionada con que, tal y como establece el Reglamento de Les Corts, una iniciativa de este tipo debería venis acompañada de un candidato alternativo a la presidencia del Consell, que necesariamente tendría que ser diputado autonómico, condición que no cumple la ministra de Ciencia.

Compromís, por su parte, ha venido defendiendo la necesidad de presentar esa moción de censura, aún a pesar de no disponer de los votos necesarios para sacarla adelante. «Se puede perder, pero se le dice a un presidente indigno que se marche», señaló en su momento Joanm Baldoví.

Sánchez, en su comparecencia este lunes, ha insistido en que lo democrático «no es hacer dimitir al rival con algunas verdades y muchas mentiras impulsadas por una coalición de lobbys oscuros, lo democrático es articular una mayoría parlamentaria a partir de un proyecto alternativo de país, y si Feijoo y Abascal quieren gobernar, que presenten una moción de censura y que le digan al Parlamento y a los ciudadanos qué modelo de país quieren».