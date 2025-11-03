Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el funeral de Estado por las víctimas de la dana. REUTERS

Sánchez, citado en la comisión de investigación de la dana en Les Corts el 11 de noviembre

El parlamento valenciano reclama también las comparecencias de María Jesús Montero, Teresa Ribera, Robles, Grande Marlaska y Bernabé

EFE

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, se va a citar para ese mismo día en la comisión de Les Corts a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según han indicado a EFE fuentes parlamentarias.

Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en esta comisión de investigación de Les Corts han sido las de varios técnicos y expertos, con lo que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Las víctimas de la dana no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

Te puede interesar

