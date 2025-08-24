Sánchez calca el discurso frente a las catástrofes El Gobierno central aplica a los barones populares de las regiones castigadas por el fuego la misma táctica con la cargó contra la gestión de Mazón ante la dana

Nietzsche popularizó la teoría del eterno retorno, según la cual el tiempo, en vez de lineal, es cíclico. Circular. Así pues, todo se va repitiendo. Los estoicos ya decían cosas similares hace más de 2.000 años. No es de extrañar, por tanto, que, ante una catástrofe de brutales dimensiones como los incendios registrados en España durante las últimas semanas, el Gobierno central haya acabado mostrando un talante y una táctica política muy similar a la vivida hace 10 meses cuando se produjo la dana. Incredulidad previa, consternación inicial, parálisis, desorientación e inicio del descargo de culpas mientras asciende la crispación política a la vez que Sánchez enarbola la bandera institucional cuando su partido y sus altos cargos participan en un choque brutal e hiperbólico con los populares.

La secuencia se dio a finales de año y se repite ahora, una estrategia quizá forzada por las circunstancias, quizá una reacción a las réplicas del PP, pero que el Gobierno de Sánchez prácticamente ha calcado.

Los incendios registrados en distintos puntos de España desde el pasado 7 de agosto han arrasado el equivalente a todo Luxemburgo, el país. O toda la provincia de Álava, enterita, calcinada por las llamas. Una barbaridad sin apenas precedentes. El año que más superficie se quemó en España fue en 1985, cuando, a lo largo de todo el ejercicio se prendió fuego a casi 485.000 hectáreas. En las últimas dos semanas han ardido 350.000. Las llamas comenzaron a encenderse cuando el calor disparó los termómetros. Sin embargo, nadie lo vio venir.

Ahora, los responsables de todas las administraciones intentan salvar sus respectivas cabezas asegurando que habían hecho sus deberes o que, si estaban por acabar, era por culpa de otros, casualmente rivales políticos de partidos distintos.

Algo muy similar ocurrió en la dana. El PP se encontró con la inexplicable ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del Cecopi hasta pasadas las 20 horas. En el pecado de su lenta reacción personal lleva su penitencia el jefe del Consell, que pronto recibió las críticas del PSOE. La oposición clamó por la inoperancia de la Generalitat durante esas primeras horas. Los populares reaccionaron acusando al Gobierno de no aportar datos a tiempo para actuar, ni con los medios y rapidez adecuados.

Desde el Gobierno central no se ha asumido desde entonces ni el más mínimo atisbo de responsabilidad en una situación de abandono que los valencianos percibieron de manera inequívoca. Nada.

La que era ministra, Teresa Ribera, es hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. Ni pisó Valencia. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, es un referente indiscutible del PSPV. Ni un reproche a la CHJ o la AEMET, que lo hicieron todo de manera correcta, según los mandatarios socialistas. Los ministros con mayor implicación en la gestión de la dana, Marlaska y Margarita Robles, siguen. De hecho, ahora vuelven a cobrar protagonismo con los incendios.

Igual que Virginia Barcones, que este jueves aseguró que «el dato mata algunos relatos» y reprochó a los barones populares de las zonas incendiadas sus quejas por la falta de celeridad del Gobierno para enviar refuerzos.

Como «dato», esa misma directora general de Protección Civil y Emergencias, despegó hacía Brasil a las 12:10 horas de aquel 29 de octubre. A esa hora, según el Gobierno central, la Generalitat ya tenía que haber convocado el Cecopi en Valencia porque, ciertamente, AEMET ya había dado la alerta roja, las portadas de periódicos como LAS PROVINCIAS llevaban horas en las calles advirtiendo del peligro y en À Punt todo se podía ver en directo a través de dramáticas conexiones. Pilar Bernabé lo tenía clarísimo, pero Virginia Barcones despegó hacia una reunión del G-20 en Brasil. No logró volver a España hasta dos días después. Como «dato», al día siguiente de la dana, 30 de octubre, el Gobierno acudió al Congreso a poner su voto y su granito de arena, porque era prioritario celebrar un pleno que aprobó el decreto para renovar el Consejo de Administración de RTVE y aumentar el control del ente por parte de la Moncloa. En eso estaba el Ejecutivo la mañana de la dana y la de después, una situación tan inaceptable que el PP y Vox abandonaron el hemiciclo... y los diputados de Compromís, también. Se estaba en lo que se estaba. Ante las críticas de los populares, como ahora, reprochando al Ejecutivo su inacción, la respuesta fue similar: competencias, competencias, competencias.

También, hace diez meses, el Gobierno aseguró que de nada hubiera servido escalar al máximo nivel de emergencias, el 3, que hubiera propiciado que el Ejecutivo central tomase los mandos del operativo. En el caso del PP, entonces Feijóo (y después ha continuado manteniendo esa tesis) aseguró que lo mejor hubiera sido que la tragedia valenciana estuviera en manos de la Administración central a través del nivel 3 de emergencia. Mazón no la pidió, igual que no la han pedido los barones de las regiones afectadas por el fuego, si bien ahora desde Génova ya no se menciona ese asunto. En cualquier caso, para el Gobierno central, de nada serviría.

Al parecer y a tenor de ese argumento, hay un nivel de emergencia innecesario. Si se produce la mayor cantidad de muertes y de pérdidas materiales de la historia por una inundación, y se queman montes y pueblos enteros en una extensión insólita, pero en ninguno de los dos casos es necesario activar el mayor nivel de emergencia en España, ¿cuándo se debería hacer? ¿Y si es innecesario activarlo en ambas situaciones, con una dana brutal y con incendios de punta a punta del país, para qué existe ese nivel 3? No es descartable que el senador de Compromís, Carles Mulet, diera en el clavo en 2017 cuando preguntó: «¿Qué protocolos tiene adoptados el Gobierno ante la posibilidad de un apocalipsis zombi?». Quizá ese nivel 3 solo se active en ese caso.

Tanto en una terrible circunstancia, la dana, como en la actual, el fuego, el Gobierno no puede hacer más ni tiene responsabilidades que asumir, según el Ejecutivo de Sánchez y del PSOE.

No es el caso de los gobierno autonómicos, según los argumentos socialistas. Si en octubre una directora general de Protección Civil y Emergencias podía volar a Brasil a media mañana el día de la dana, en esta ocasión, cuando se declararon algunos incendios, el ministro Óscar Puente tuvo tiempo para el sarcasmo.

El responsable de Transportes, quizá para resarcirse por esas críticas de la derecha cuando un tren se detuvo en mitad de la nada un día después de que él colgase unas fotos disfrutando de sus vacaciones en Altea, replicó a lo grande en redes sociales. Tanto, que luego lo tuvo que borrar. Aunque la semilla de la discordia ya germinó.

Empezaba el incendio en la Cala de los Alemanes, junto a Zahara de los Atunes (Cádiz) y a Puente no se lo ocurrió otra que dirigirse al presidente castellano-leonés: «Este (incendio) a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL (Castilla y León). Igual puede echarle una mano a Juanma (Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía)». El ministro respiraba por la herida de los dardos recibidos días antes y, de paso, retomaba las críticas socialistas a las ausencias de presidentes autónomos del PP, que a Mazón ya le pusieron contra la espada y la pared. Ayuso no podía irse de vacaciones a Miami. Mañueco tampoco debía descansar en Cádiz. A Moreno Bonilla se le reprochó «estar de vacaciones» y no «dar la cara».

Desde la Generalitat, hace diez meses, al igual que ahora desde las zonas arrasadas por el fuego, se consideró que la acción del Gobierno central fue lenta e insuficiente. La principal variación al famoso «si necesitan más recursos, que los pidan» de Sánchez el 2 de noviembre, es que ahora desde el Gobierno se considera que «algunas peticiones nada tenían que ver con los incendios. Incluso ha habido peticiones que se han hecho y cuando se han ofrecido no han sido atendidas», según la ministra Robles.

El presidente Sánchez, ni en la dana ni ahora, ha participado directamente en la refriega. El jefe del Gobierno se ha reservado un papel institucional. Esta semana ha ofrecido y reclamado un «pacto de Estado» contra el cambio climático. Lo hizo el 17 de agosto, diez días después del inicio de la tormenta de fuegos que ha afectado a Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia y Asturias. El 13 de noviembre, el Congreso volvió a reunirse después de perpetrar aquel pleno del día siguiente a la dana. En el debate, en el que no estuvieron ni Sánchez ni Feijóo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en defensa de la actuación gubernamental aseguró que la Generalitat pidió la ayuda a la UME tarde y propuso un pacto de Estado para «estar preparados lo mejor posible», adaptarnos a las «nuevas circunstancias».

El Gobierno, sin culpa; los gobiernos regionales, tarde; los pactos de Estado, al punto. Este viernes, Sánchez también anunció una comisión interministerial contra los efectos del fuego, como la que inauguró un 6 de noviembre contra los efectos de la dana. Desde entonces, nunca hubo una comisión mixta entre Gobierno y Generalitat.

