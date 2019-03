Sánchez atiende a Puig y da puesto de salida a Rodríguez-Piñero para Europa La eurodiputada valenciana del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero. / j. peiro La eurodiputada valenciana ocupará un lugar destacado en la candidatura del PSOE al Parlamento Europeo JC. F. M. VALENCIA. Viernes, 15 marzo 2019, 01:13

La eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero ocupará un puesto de salida en la candidatura del PSOE para las elecciones europeas. La composición de esa lista, que Ferraz tiene previsto desvelar en breve, sitúa a Rodríguez-Piñero como la representante de los socialistas valencianos en la candidatura para la Eurocámara.

La decisión de la dirección federal del PSOE atiende el criterio expresado por el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que hace pocas fechas ya trasladó a sus más estrechos colaboradores su criterio de que Rodríguez-Piñero debía ser la representante del PSPV en la lista europea de los socialistas.

La dirigente socialista cuenta con el reconocimiento explícito de Puig, que tiene en consideración la labor que la eurodiputada ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años. «Llegar al Parlamento Europeo y lograr que se te conozca en todas las instancias y que tu trabajo sea reconocido no es sencillo. Rodríguez-Piñero lo ha logrado», admiten fuentes del PSPV.

La dirigente socialista ha tenido un papel activo en los debates que afectan a la citricultura valenciana La exministra Montón no formará parte de ninguna de las candidaturas del PSOE en estos comicios

La eurodiputada valenciana cuenta además con el reconocimiento de altos funcionarios del Parlamento Europeo, que destacan su trayectoria esta legislatura. Desde el PSPV se asegura también que algunos de los más destacados representantes de la patronal valenciana también han expresado sus elogios a la labor de Rodríguez-Piñero en defensa de los intereses valencianos. La eurodiputada del PSPV ha participado en un buen número de debates celebrados en la Eurocámara que afectaban directa o indirectamente a cuestiones vinculadas a la Comunitat. La eurodiputada del PSPV fue la ponente en 2017 de un informe en el Parlamento Europeo que abogaba por una armonización aduanera que garantizara «una aplicación eficaz, coordinada y uniforme del sistema aduanero para desalentar prácticas divergentes entre los Estados miembros», una vieja reivindicación del sector citrícola valenciano. «La Unión Europea nunca es el problema, es la solución que puede encontrar el campo valenciano para mantener su rentabilidad y abrir nuevos mercados; y para ello, debemos garantizar que se cumplen las mismas reglas de juego, dentro y fuera de la UE», ha señalado en alguna ocasión.

La presencia de Rodríguez-Piñero en la lista al Parlamento Europeo no condiciona la ausencia de la exministra y exconsellera, Carmen Montón, de la misma. Aunque coincide, las fuentes socialistas consultadas por este diario señalaron ayer que la extitular de Sanidad no formará parte de la candidatura europea para los comicios del 26 de mayo. De hecho, se aseguró, la exministra -que tuvo que abandonar su cargo pocos meses después de ser nombrada tras la polémica por su trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos- no formará parte de ninguna candidatura del PSOE en los próximos comicios.

En las últimas semanas, y así se hizo eco este diario, la reaparición de Montón en algunos actos del PSOE provocó que diferentes cargos de ese partido anticiparan su eventual regreso a la primera línea política. De hecho, hubo quién dio por hecha su presencia en la lista al Parlamento Europeo, a pesar de que otros cargos consideraron «demasiado precipitada» esa opción.

La apuesta de Puig por Rodríguez-Piñero, y no por Montón, para la lista europea podría no ser ajena a la brecha abierta entre ambos en octubre de 2016, en plena crisis del PSOE. Ante el comité federal que acabó forzando la renuncia de Pedro Sánchez, Montón apoyó al líder del PSOE en contra del criterio de Puig.