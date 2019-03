Rosana Pastor renuncia a formar parte de la candidatura de Podemos

La actriz valenciana, y exdiputada nacional de Podemos, Rosana Pastor ha anunciado a través de las redes sociales su renuncia a formar parte de la candidatura autonómica de Podemos.

«Quiero compartir con vosotros que, después de una reflexión personal, he comunicado al Secretario General de Podemos (Antonio Estañ), mi decisión de no formar parte de la candidatura autonómica a Les Corts», señaló ayer Pastor en las redes sociales. La actriz ocupaba el puesto número cuatro por Valencia, un lugar que no garantiza el escaño, a tenor de la encuesta que publica hoy LAS PROVINCIAS.

«Ha sido una legislatura estatal muy intensa y ahora doy un paso a un lado para continuar trabajando desde el ámbito civil por una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. Mi compromiso se mantiene con un proyecto de transformación social que no deje a nadie atrás», señala Pastor en un mensaje publicado a través de su cuenta en Facebook y desde Twitter.