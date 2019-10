Rosa Pérez vota a distancia y da oxígeno al Botánico en los debates de Les Corts Rosa Pérez, a la izquierda, con otros miembros del Botánico. / jesus signes La consellera de Transparencia participará telemáticamente en el rechazo a la comisión de investigación de la quita a la empresa vinculada al jefe del Consell BURGUERA VALENCIA. Martes, 15 octubre 2019, 01:10

El deseo del Consell de otorgar un perfil lo más bajo posible a Les Corts ha terminado por volverse en su contra. De repente, ha arreciado una tormenta parlamentaria perfecta. Una votación retrasada por el Botánico, la de la creación de una comisión de investigación de la quita del IVF, pero colocada en las peores fechas posibles, cuando dos consellers están de viaje. Y, luego, un accidente que evidencia tanto los apuros del bloque de la izquierda para imponerse como lo poco que le cunde a la Cámara las inversiones que realiza para propiciar una accesibilidad que sólo se logra parcialmente. El Botánico se ha pegado un tiro en el pie, pero no con cualquier arma, sino con una escopeta de postas. Ahora toca intentar reducir daños. La consellera de Transparencia, Rosa Pérez, votará telemáticamente en el pleno de esta semana y en el de la siguiente.

Su participación a distancia da oxígeno y margen al bloque de izquierdas, que se decanta por votar contra la creación de una comisión de investigación sobre la quita del IVF al Grupo Zeta. Les Corts debatirá y votará el jueves una propuesta de Ciudadanos que pide investigar si hay conflicto de intereses en el jefe del Consell por la quita del IVF al grupo editorial del que Puig posee acciones. El presidente, accionista de 'Mediterráneo' (periódico adquirido por Editorial Prensa Ibérica, EPI, a quien pertenecen también 'Levante' en Valencia e 'Información' en Alicante), sigue sin contestar en sede parlamentaria (en las sesiones de control en la Cámara le encarga replicar al conseller Vicent Soler) su participación en una quita al Grupo Zeta, una operación de deuda por parte del IVF a la que la Generalitat dio el visto bueno antes de la venta del diario de Castellón a EPI.

El Botánico decidió retrasar este debate. Podría haber aprobado que se celebrase a finales del mes pasado, pero el bloque de izquierdas decidió retrasarlo y situar el punto del orden del día esta semana. Sin embargo, precisamente este semana, dos consellers que son diputados, es decir, que votan, el de Economía (Rafael Climent) y la vicepresidenta (Mónica Oltra) están de viaje a China. La portavoz del Consell forma parte de la expedición, además, por delegación del presidente Puig. La oposición, e incluso el PSPV, lamentó las ausencias. El pasado 9 d'Octubre, ocurrió un percance lamentable. La consellera de Transparencia, Rosa Pérez, sufrió una caída muy aparatosa, que le provocó una fractura y un esguince que le obliga a utilizar una silla de ruedas. De este modo, si el Botánico cuenta con 52 diputados frente a los 47 de la oposición, la pérdida de tres consellers suponía que Puig no podía confiarse. Si alguien de Podemos, Compromís o PSPV sufre en los próximos dos días algún otro percance, el voto del presidente puede ser decisivo para rechazar la comisión que le investigaría a él mismo. Fuentes vinculadas al Botánico confirmaron ayer que Rosa Pérez ha pedido el voto telemático. De este modo, la izquierda volverá a tener un poco de margen. La consellera de Transparencia participará en la votación que, presumiblemente, tumbará la comisión de investigación que reclama más transparencia a las operaciones relacionadas con los vínculos mediáticos de Puig.

Pérez, convaleciente por una caída, no puede llegar a su escaño a pesar de las obras de accesibilidad

Pérez vota a distancia porque, además, no puede hacerlo desde su escaño. Después de semanas de obras y de gastar 32.000 euros, se ha dado acceso a una serie de diputados que no podían llegar a la tribuna de oradores a intervenir, ni a participar en las votaciones de urna. Sin embargo, la actuación no supone una accesibilidad completa. Precisamente, los escaños de los consellers han quedado exentos de esa accesibilidad. Una tormenta perfecta.