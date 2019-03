De Rosa insinúa que el PP intentó sonsacarle datos sobre sus causas judiciales El candidato de los populares al Senado y exmagistrado reconoce que era amigo de Camps pero remarca que nunca hubo trato de favor REDACCIÓN Jueves, 28 marzo 2019, 00:38

Valencia. Fernando de Rosa, cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Valencia y expresidente de la Audiencia Provincial, admitió ayer que cuando era vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, y después de haber sido conseller, hubo personas que le preguntaron por causas relacionadas con el PP aunque quiso remarcar que se negó a contestar y no reveló ninguna información.

De Rosa se pronunció en estos términos en una entrevista concedida al programa Despierta Valencia de CV Radio en la que también subrayó que no fue el expresidente Francisco Camps el que le pidió información, aunque «a quién lo pidió le contesté absolutamente que no» sentenció. «Yo me creo mi condición de juez y que si se decepcionan es porque no me conocen y si es así es porque no eran amigos míos» aseguró De Rosa, que indicó que era amigo de Camps, al que considera «una persona honesta».

El candidato del PP a la Cámara Alta y expresidente de la Audiencia Provincial incidió en que el problema de la Justicia «es que está siendo objeto de caballo de batalla en ámbitos políticos». «Yo creo que es una falta de respeto absoluta a la justicia pero dicho esto, tampoco yo soy ingenuo y sé realmente que en España todo es política, todo se politiza y todo entra en debate» afirmó De Rosa que recordó que habido una propuesta del PP y de Cs «de volver a la elección por parte de los jueces del sistema de elección». Una propuesta que consideró «razonable», aunque apuntó que el sistema anterior «perfectamente constitucional» ha llevado «a esa desconfianza de los ciudadanos».