Rodríguez se refiere a Puig como «un señor de otro partido» Jorge Rodríguez, durante la noche electoral. / Efe El alcalde de Ontinyent descarta ser el representante de su nueva formación en la Diputación de Valencia A. C. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:48

Valencia. La aplastante victoria de Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, en las elecciones municipales ha dado fuerza a un político que aún recuerda como el partido socialista del que formó parte durante años decidió prescindir de su persona por su detención en el marco del caso Alquería y tras confirmarse su imputación con el levantamiento del sumario. A Rodríguez no le gustaron las declaraciones de Ximo Puig, líder del PSPV y presidente de la Generalitat en funciones, en las que aseguró que se había primado la ética pero ayer no quiso calificarlas al considerar que las había hecho «un señor de otro partido».

Rodríguez se pronunció en estos términos en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que también afirmó que «no entendió» la decisión de la que fuera su formación de expulsarle ya que recordó que el código ético marca la línea roja en la apertura de juicio oral que aún no se ha producido. Además, quiso incidir en que hay otros candidatos que se encuentran investigados y que también han concurrido a los comicios locales. El expresidente provincial reveló que no ha hablado con Puig desde hace tiempo pero sí con otros dirigentes socialistas.

El alcalde insistió que, aunque su nuevo partido La Vall ens Uneix ha logrado obtener un representante en la Diputación de Valencia tras arrasar en la comarca, descarta volver a la institución provincial y no quiso avanzar si el diputado de La Vall respaldaría a un candidato como Toni Gaspar a la presidencia de la Diputación (aunque su voto no sea necesario para que haya una mayoría de izquierdas).

Rodríguez también subrayó que obtener 17 de los 21 concejales en disputa en el municipio evidencia que «la gente ha entendido que había que aprovechar los 8 años de gestión en la alcaldía para continuar en el un proyecto de ciudad transformadora» y apuntó que los socialistas valencianos no han obtenido ningún regidor porque «cuando las cosas no se hacen bien, la ciudadanía no es tonta y sabe perfectamente lo que ha pasado».