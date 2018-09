Rodríguez desafía a Ferraz y se presentará al margen del PSOE en Ontinyent Puig discrepa del veto de la dirección estatal al alcalde pero Caballero advierte de que en el PSPV no caben «personalismos» BURGUERA VALENCIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:54

Bajan las aguas crecidas y turbulentas en el PSPV, y no es por cuestiones meteorológicas, sino políticas. Caen chuzos de punta sobre las filas del socialismo valenciano, impactado por la situación generada esta semana a cuenta del veto de Ferraz a la candidatura de Jorge Rodríguez para repetir como cabeza de lista por el partido en Ontinyent. Blanquerías tiene un problema. El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent no tiene intención de retirarse. Suspendido de militancia, está dispuesto a presentarse a las municipales de 2019, con el PSOE o sin el PSOE. De la mano del que ha sido su partido o al margen de la formación socialista. De cristalizar esa posibilidad, y si Rodríguez se presenta a través de otras siglas o mediante una agrupación de electores, la presencia del PSPV en Ontinyent puede rebajarse mucho, lo que dificultaría que los socialistas pudiesen revalidar su liderazgo en la Diputación de Valencia.

El alcalde de Ontinyent logró en las últimas elecciones municipales una mayoría aplastante. Consciente de su predicamento local, Rodríguez aseguró ayer que «siempre he dicho que sí o sí me presentaré a la candidatura de Ontinyent». El alcalde fue presidente de la Diputación hasta su detención, hace hoy tres meses, en el transcurso de una investigación judicial sobre contrataciones en Divalterra. La misma noche que pasó en el calabozo, el PSPV lo suspendió de militancia. El secretario general del partido y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificó la medida por su «ejemplaridad». Esa suspensión ha propiciado que Ferraz recuerde a Blanquerías que Rodríguez no puede optar a ser candidato por el PSPV.

«Se equivoca quien piense que desde Madrid se decide el futuro de los pueblos. El futuro de Ontinyent sólo lo deciden los ciudadanos de Ontinyent», clamó Rodríguez, quien señaló al valenciano José Luis Ábalos y al presidente Pedro Sánchez como los responsables del veto. «Ferraz decide contra los propios estatutos», opinó Rodríguez, quien vinculó su futuro a «los militantes socialistas de Ontinyent. En base a lo que decidan, haré», aseguró respecto a una agrupación fiel a su líder. De hecho, la influencia de Rodríguez se extiene a toda la comarca. La Ejecutiva del PSPV de la Vall d'Albaida se reunió ayer de urgencia y se alineó con el alcalde de la capital comarcal: «Queremos manifestar nuestro rechazo y nuestra decepción con los órganos de dirección del PSOE». «Pertenecer a un partido que me trata de esa forma se me hace cada día más cuesta arriba. No puedo estar donde me tiran. Yo no he roto con el PSOE, ha sido el PSOE el que ha roto conmigo», señaló, emulando al Tenorio: «Clamé al cielo, y no me oyó. Mas, si sus puertas me cierra, de mis pasos en la Tierra responda el cielo, no yo».

Mientras, en Les Corts, Ximo Puig interpretó su particular drama. Discrepó de Ferraz sin querer colisionar. Apoyó a Rodríguez intentando no poner la mano en el fuego. «De lo que se trata es de saber exactamente qué hay en el sumario» de la investigación, según el líder del PSPV, para quien debe aclararse si el imputado por prevaricación y malversación «ha cometido un delito o no. No sabemos si de lo que se está hablando finalmente fue sólo una decisión errónea».

Puig señaló en los pasillos de la Cámara que si de esas investigaciones «se puede detraer que ha habido un comportamiento no ético» actuarían en consecuencia, pero cuestiona que este momento procesal sea oportuno que Ferraz aparte a Rodríguez de la carrera electoral. El secretario general de los socialistas valencianos precisó que «respeta» la decisión adoptada por el PSOE, «a pesar de que obviamente» no la comparte. Preguntado si se siente desautorizado, replicó que «cada uno sabe qué limitaciones tiene en esta cuestión. Para mí lo más importante es la representación del pueblo de Ontinyent». Puig recordó que la suspensión cautelar de militancia de Jorge Rodríguez «no es irreversible».

También quiso ofrecer su versión sobre la situación Mercedes Caballero, secretaria provincial del PSPV, diputada autonómica y persona muy cercana a Ábalos. Caballero señaló que el partido socialista valenciano «trabaja por un proyecto de partido», «no entiende de personalismos», y presentará candidaturas en todos los municipios de la provincia. También en Ontinyent. «No cumple los requisitos para formalizar su candidatura», recaló Caballero sobre Rodríguez. En este sentido, afirmó que en la ejecutiva autonómica celebrada el pasado día 17 propuso que se estableciera un calendario propio para las primarias en Ontinyent, «de la misma manera que se había hecho para el municipio de Alicante», si bien deslizó que «no obtuvo ninguna respuesta» al respecto, en clara alusión a Puig y su equipo directivo.