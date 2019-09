Rivera descarta la propuesta de Casado: «España Suma pero la corrupción resta» Albert Rivera permanece en su escaño durante el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves en el Congreso. / Efe El líder de Ciudadanos considera que «hay que sumar con inteligencia» y pone como ejemplo Navarra donde la alianza «era necesaria» MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 2 septiembre 2019, 11:03

Después de semanas completamente ausente, Albert Rivera se ha reincorporado este lunes a la vida política enrocado en su 'no es no' a Pedro Sánchez y enterrando la propuesta de Pablo Casado de unificar el centroderecha bajo el paraguas de 'España Suma'. El líder de Ciudadanos, que el pasado jueves trató de pasar desapercibido en los pasillos del Congreso durante el pleno del Open Arms, ha descartado la posibilidad de ir junto al PP si en noviembre vuelve a haber elecciones. «Hay que sumar con inteligencia», ha insistido Rivera, que ha puesto como ejemplo el caso de Navarra, «donde era necesario» ir de la mano o los Gobiernos de coalición en Andalucía o la Comunidad de Madrid.

«España Suma pero la corrupción resta», ha subrayado el líder de los liberales en una entrevista en Onda Cero, en la que ha recordado a su socio preferente que esta semana puede terminar con más exdirigentes en sus filas imputados por la 'trama Púnica'. «Una cosa es que tú puedas compartir un plan de Gobierno con alguien que tiene casos de corrupción por resolver y otra cosa es llevarlos en tus listas», ha zanjado.

Ni Rivera ni su círculo más cercano contemplan a día de hoy esa alianza con Casado. Si en los últimos meses, Ciudadanos se fue escorando a la derecha para pescar en el caladero de votos del PP y arrebatarle el liderazgo del centroderecha, nada indica que estén dispuestos a deshacer el camino andado. Es más, el líder naranja ha vuelto a presentarse como la mejor alternativa posible al PSOE. «El PP, con todos los casos de corrupción por delante, y desde luego Vox, con posiciones más extremas, no van a conseguir ser una alternativa», ha remarcado.

Rivera regresa seguro seguro de que las presiones para que faciliten la investidura de Sánchez se redoblarán en las próximas semanas. Pero los liberales siguen firmes en su 'no es no' al líder del PSOE e insisten en que éste cierre un acuerdo cuanto antes con Unidas Podemos para amarrar los apoyos que necesita para ser reelegido. «Lo que les separa hoy es el ego de sus líderes y la batalla de sus sillas», ha criticado, y ha añadido que la principal disputa entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es quién se quedará finalmente con la cartera de Trabajo.