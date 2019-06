Ribó asegura que dejarán de contratar empresas que se vinculen con la corrupción El primer edil dice que espera sentencias firmes para aplicar el «compromiso ético» de los concursos que adjudica el Consistorio P. M. VALENCIA. Viernes, 7 junio 2019, 01:07

El alcalde Joan Ribó recordó ayer las normas de contratación que rigen en el Ayuntamiento para las empresas vinculadas con casos de corrupción, al señalar que «si hay alguna empresa implicada directamente y que quede claro, nuestras normas nos impiden trabajar con las que hacen cosas de ese tipo, siempre que esté claro y la sentencia sea firme». En el caso que saltó ayer y que ha supuesto una condena para Alfonso Grau y el empresario que dirigía la empresa Transvia, no lo es.

De ahí que el primer edil no relacionara la sentencia con la prórroga de un año de la concesión del bus turístic a una firma del mismo grupo anunciada esta misma semana, pese a que en 2016 el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, apreciara «trato de favor» del gobierno del PP a la empresa al no pagar ninguna tasa. Entonces señaló que por este caso y por otro servicio similar implantado en 2012 y por el que el Consistorio tampoco cobra, se habían dejado de ingresar siete millones de euros. Ahora sí que paga una cantidad anual a las arcas municipales.

Ribó señaló que es grave ver que el que «era vicealcalde de Valencia sea condenado a cuatro años, por lo que debe entrar (en la cárcel); me parece una situación grave. Otra vez Valencia no sale por cosas positivas, vuelve a aparecer por estos temas, lo lamento por la ciudad».

El Ayuntamiento aprueba una prórroga con el servicio del bus turístic, del grupo Viajes Transvia

«Trabajaremos para que se devuelva todo el dinero, parece que hay indicadores de que puede estar mezclado con financiación no clara», dijo, para insistir en que no quieren «trabajar con empresas que utilizan estos métodos y rechazamos cualquiera que esté relacionado con la corrupción».

A preguntas de LAS PROVINCIAS, no relacionó este caso con la prórroga del bus turístic durante un año a partir del próximo martes. «Me refiero a todos los servicios, en este momento no se puede concretar más, en el momento en que la sentencia sea firme tenemos unas normas de contratación éticas que nos impiden llegar a acuerdos con empresas de este tipo, y lo vamos a cumplir. Queremos dejar bien claro a las empresas que si utilizan mecanismos no legales, fraudelentos, el Ayuntamiento de Valencia no va a contratar con ellos, es una norma que nos queremos imponer a nosotros, pero también enviar una señal clara a la contratación no ética».

Los concursos del Consistorio incorporan en sus pliegos de condiciones una cláusula llamada «condiciones de capacidad de la persona o empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato», donde se indica que es motivo de ruptura si durante el mismo se produce un listado variado de delitos, donde se incluyen los de tipo económico como fraude, malversación o blanqueo de capitales.

Sobre la prórroga del bus turístic, Grezzi señaló que en el próximo año se «terminará el proyecto para este servicio dirigido a Valencia». El edil adujo sobre el retraso que «si bien ha habido voluntad, no ha habido la misma agilidad administrativa para haber podido avanzar el siguiente proyecto» al defender el aumento de gestión de las inversiones en el mandato.