Ribera, otra vez sólo hasta Barcelona La exministra para la Transición Ecológica vuelve a quedarse en la capital catalana y cumplirá un año desde la riada del 29 de octubre sin visitar Valencia ni la zona cero de la dana

Teresa Ribera es vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea. Este lunes ha participado en Barcelona en la jornada 'World in Progress' organizada por Prisa. Ribera ha defendido que «sin una economía verde no hay futuro, ni económico, ni de progreso, ni de democracia, ni de generación de valor para que haya servicios y oportunidades para los europeos, ni para la geopolítica, la coherencia o la paz en el mundo», según han recogido las redes sociales.

Ribera se ha quedado en Barcelona. Otra vez. Ocurrió lo mismo el pasado mes de mayo. Ya aupada a la vicepresidencia de la Comisión Europea, acudió un lunes a Barcelona para participar en un par de actos –entre ellos, un debate organizado por el Cercle d'Economia- y después se volvió para Bruselas. Los viajes de la ahora número dos de la Comisión Europea son motivo de escrutinio desde el 29 de octubre del año pasado, el día que una dana arrasó media provincia de Valencia y se cobró la vida de 229 personas.

Ribera era entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque su carrera política ya estaba dirigida a esas alturas a garantizarse el cargo que ocupa en la actualidad, a las órdenes de Ursula von der Leyen. Ribera había encabezado la lista del PSOE en las elecciones europeas de unos meses antes. Y pocas semanas después de la riada, aún en noviembre, fue elegida vicepresidenta segunda de la Comisión Europea.

El caso es que Ribera lleva más de un año visitar Valencia. Su salida del cargo de responsable de Transición Ecológica le permitió desviar un foco que, un año después, vuelve a poner la luz en su incomparecencia. En las semanas que se mantuvo en el cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, Ribera evitó visitar la zona cero de la dana. Ni la zona cero ni un solo punto de Valencia.

A finales de noviembre fue nombrada para su cargo en Europa, y desde entonces ya no se le ha visto por aquí. Y eso que en mayo, como este lunes, se pasó por Barcelona. La distancia por carretera de la capital catalana a Valencia son 350 kilómetros. Poco más o menos la misma que separa Madrid y la capital valenciana. Demasiada distancia para Ribera, tanto en un caso como en el otro.

Que Ribera no haya visitado la zona cero desde hace un año la deja en una situación similar a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no lo ha hecho desde ese 3 de noviembre en el que acompañó a los Reyes a Paiporta y no tuvo mejor que idea que salir a toda prisa –en lugar de aguantar el 'chaparrón' de barro como hicieron Felipe y Letizia o el propio Carlos Mazón- a la vista del rechazo social entre los vecinos generado por días y días de abandono por parte del Estado.

Ribera no acudió ni ese día, ni tampoco los posteriores, a Valencia. Toda su implicación con la riada de Valencia fue su comparecencia en las Cortes Generales y su encendida defensa de la labor desarrollada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), organismos ambos dependientes de su ministerio. Las declaraciones, mucho tiempo después, de responsables de una y otra entidad han arrojado serias dudas respecto a cómo funcionó la aportación de información al Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana. El PP, en el debate celebrado en el Congreso, reprochó a Ribera que no se hubiera enterado de nada de lo ocurrido en Valencia porque en esas fechas estaba preparando su examen europeo.

Con su marcha a Bruselas, Ribera ha conseguido quitarse del foco de la dana. La instrucción judicial viene poniendo el foco de forma prioritaria en la responsabilidad de la gestión de la riada por parte de la administración autonómica. Y la sucesión de vídeos con imágenes del Cecopi reunido ese 29 de octubre vienen retratando en las últimas semanas detalles clave de lo ocurrido ese día.

De la ausencia de Ribera no hay ningún video, obviamente. De cómo le salvaguardó el Gobierno para no poner en cuestión su nombramiento en Europa, tampoco. Ribera no ha venido por Valencia –quizá su última visita fue en mayo de 2024, en un acto electoral del PSOE en la Rambleta con motivo de las elecciones europeas-. Sánchez ha visitado Valencia, pero ha evitado la zona cero. Las ayudas del Gobierno para la reconstrucción están lejos de la velocidad de crucero que, un año después, cabría esperar.

A Valencia han acudido en los últimos doce meses un buen número de ministros del Gobierno de Sánchez. Incluso se ha dejado ver la sucesora de Ribera, Sara Aaegesen. Pero ni el presidente del Gobierno ni Ribera se han vuelto a dejar ver por la zona cero. Barcelona y Madrid están a una distancia similar de Valencia por carretera. Pero cuando se trata de evitar las quejas por el ninguneo a los valencianos, esa distancia es sideral.

