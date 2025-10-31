Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Felipe VI impondrá el 21 de noviembre los toisones de oro a la reina Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución Roca y Herrera de Miñón

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:09

Felipe VI entregará el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real los últimos cuatro Toisón de Oro concedidos a su madre, la reina Sofía, ... al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Será en vísperas del cincuenta aniversario del restablecimiento de la monarquía en España. Un acto institucional que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades del Estado pero en el que el gran ausente será Juan Carlos I, principal protagonista de la efemeride. Para ese día, hay previsto un almuerzo familiar y estrictamente privado en el Palacio de El Pardo al que sí está invitado.

