La reunión del Botànic, antes del debate de política general

La comisión de seguimiento del pacto del Botànic se reunirá posiblemente este jueves, según señaló ayer el portavoz de Podemos en Les Corts y secretario general de la formación en la Comunitat, Antonio Estañ, tras reunirse con el presidente Puig.

Estañ indicó que planteó a Puig la reunión de la comisión de seguimiento del pacto del Botànic. «Vamos a tratar de tenerlo antes del debate de política general», dijo. «Podría ser, por ejemplo, el jueves», indicó.

El síndico de Podemos se mostró predispuesto a aprobar los presupuestos de la Generalitat para el año próximo y no puso condiciones. «Pensamos que deben ser expansivos, que deben plantear prioridades en política de vivienda, acabar con los barracones, mejorar en dependencia, en sanidad, mejorar el apoyo a pymes y a autonómos. En suma unos presupuestos enfocados a cumplir las prioridades del Botànic modelo alternativo al PP».

El año pasado hizo correr ríos de tinta la tasa turística de Podemos. Este año volverá a plantearla, aunque no parece que lo efectuará con tanto ahínco como en 2017 ni la convertirá en una condición sin la cual no aprobar las cuentas. «Sopesaremos con el conseller de Hacienda en qué están trabajando y plantearemos una prioridades: cumplir los objetivos del Botànic que todavía no se han cumplido», dijo.

«No se puede pedir todo, pero se puede pedir que haya una continuidad entre objetivos que venimos marcando a la conselleria de Vivienda, como ampliar el parque público», indicó. «Estamos descontentos en la gestión de la conselleria de Vivienda que pensamos que es muy importante», criticó.