El retorno de Jorge Rodríguez a la alcaldía de Ontinyent divide al PSPV Rodríguez, a la derecha flanqueado por Torró y el diputado provincial Pablo Seguí, en el Ayuntamiento de Ontinyent. / EFE Puig considera la decisión del expresidente de la Diputación una opción personal mientras que la dirección provincial cree que debería dimitir BURGUERA VALENCIA. Martes, 24 julio 2018, 23:52

El sorprendente retorno de Jorge Rodríguez a la alcaldía de Ontinyent se ha convertido en un nuevo episodio de división entre dirigentes del PSPV. La dirección autonómica del partido pretende ponerse de perfil, mientras que la cúpula provincial de la formación socialista admite su sorpresa e incomodidad frente a una vuelta que empuja a algunos dirigentes de la formación a tener que pronunciarse sobre un asunto muy delicado, el de las contrataciones en Divalterra, que aún está bajo secreto de sumario y se ignora si contiene alguna 'sorpresa' que sumar al bochorno que supuso la detención de la cúpula de Presidencia de la corporación provincial.

El regreso de Rodríguez se resolverá sólo de dos maneras: al estilo de Napoleón o como el de MacArthur. El estratega corso retornó de Elba y forzó una alianza internacional que, cien días más tarde, le derrotó en Waterloo y restauró a los Borbones en Francia. MacArtur tuvo que abandonar Filipinas precipitadamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial y cumplió su juramento («Volveré») para convertirse en el militar más condecorado de la historia de los EEUU.

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, que ha defendido hasta ahora la decisión de suspender de militancia a Rodríguez el mismo día en que fue detenido, incidió ayer en que el procedimiento judicial contra Rodríguez no tiene que ver con un caso de corrupción y pidió esperar a que se conozca el sumario judicial para tomar más medidas. Puig no cree necesario pedir su retirada como primer edil de Ontinyent, algo que venía sucediendo hace semanas. Su vuelta a la alcaldía la conoció el jefe del Consell de primera mano, ya que se escenificó (con foto y todo) en una reunión con la nueva consellera de Sanidad, Ana Barceló, mujer prudente que no hubiese acudido a un encuentro tan significativo y con un personaje político redivivo si desde Blanquerías no dan luz verde. «Todos ansiamos que se levante el secreto de sumario, si hubiera alguna razón en términos políticos que pareciera falta de cualquier ética se tomarían otras decisiones», indicó ayer Puig, quien separó Diputación de Ontinyent, localidad que vuelve a liderar, decisión que, según Puig, «le corresponde a él», a Rodríguez.

Puig, que lo suspendió de militancia del PSPV, no cree necesario que dimita en Ontinyent

Sin embargo, fuentes de la dirección provincial del PSPV en Valencia consideran que, dada la situación en la que se ha visto envuelto Rodríguez, «debió dimitir de todos los cargos». Las mismas fuentes recuerdan que el código ético de los socialistas no obliga a tomar medidas hasta que se abre juicio oral, si bien es cierto que recalcan que el escándalo generado por la operación supone que la situación sea «excepcional» y, puntualizan, «esos casos excepcionales también se contemplan en el código interno». En este sentido, admiten la retirada de Rodríguez, si bien entienden que se fue «sólo un poquito», y que la maniobra de situar a Rebeca Torró (que renunció a continuar como alto cargo de la Generalitat) tanto en la Diputación como al frente del Ayuntamiento de Ontinyent fue para no perder presencia (y poder) en la provincia y por puro deseo de escenificar una retirada local no confirmada con una «dimisión real», por lo que recuerdan que la renuncia a un cargo no supone admitir la culpabilidad.