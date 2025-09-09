La resistencia del PSOE a que Sánchez acuda al Congreso bloquea la comisión de la dana

Durante la semana pasada se abrió el curso político, y lo que queda por reactivar está recibiendo el empujón ya con el inicio de la ... semana. Los escolares en las escuelas, los diputados en el Congreso de los diputados y todo en su sitio. Todo, o casi todo. Porque hay asuntos que siguen aparcados en el mismo callejón donde se dejaron antes de verano, y de primavera, y hasta del invierno. El Congreso continúa siendo la única asamblea de representación, tanto a nivel nacional, como autonómico o provincial que mantiene bloqueada la comisión de investigación de la dana. Los socialistas quisieron dar realce e importancia a su iniciativa parlamentaria como la única válida, por ser también la única que no estaba en manos del PP. Sin embargo, esa singularidad ha terminado por señalar también al PSOE a la hora de intentar encontrar una explicación a por qué el Congreso no ha puesto en marcha esa investigación. El problema fue, desde el principio, y lo sigue siendo, la falta de consenso entre los partidos a la hora de acordar un plan de trabajo que incluirá una lista comparecientes. El PSOE se resiste a que acuda a la comisión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un rechazo que ya provocó daños colaterales: Compromís se dividió cuando Sumar evitó incluir al presidente entre su propuesta de convocados. Y ahí sigue.

Esa resistencia no se venció antes del verano. Acabó el periodo de sesiones en el Congreso sin que ni siquiera pudiera fijarse un calendario de reuniones de cara a la vuelta de las vacaciones. Ha empezado el curso hasta en los colegios y la comisión de investigación de la dana continúa sin encontrar un hueco en la agenda nacional.

El PSOE y el Gobierno se aplican a fondo en criticar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en lanzar preguntas acerca de dónde estaba el jefe del Consell, o en por qué la vicepresidenta Camarero acudió a otro acto durante el Cecopi, o en si recibió el presidente llamadas o las hizo... Sin embargo, no ha sido capaz de convencer a sus socios de la importancia de esos temas, y esa incampacidad tiene mucho que ver en que el resto de partidos en los que se apoyan las mayorías socialistas consideran que también es importante escuchar en el Congreso, entre otros, al presidente del Gobierno.

Fuentes de ese ala izquierda, tanto los que apoyan con decisión al Ejecutivo de Sánchez como aquellos que no votan en contra pero cada vez guardan más distancia, admiten que en el Congreso no se sabe nada de esa comisión que, sin embargo, es mencionada de manera recurrente en la Comuntiat por parte de la ministra valenciana Diana Morant. La secretaria general del PSPV ha justificado la falta de un plan de trabajo aprobado y de una calendarización de las comparecencias en que «la comisión del Congreso empezó más tarde».

En todo caso, la comisión de investigación en el Congreso comenzó cuando el PSOE quiso que arrancase. Ni antes ni después. Se constituyó, un acto casi protocolario. Se nombró a la diputada valenciana Carmen Martínez presidenta, pero no se ha avanzado más allá. A partir de entonces, se entró en el bucle de quién sí y quién no.

De no acelerar realmente los trabajos relacionados con esa investigación parlamentaria, con hechos igual de reales, la cámara baja puede encontrarse que, en unas cuantas semanas, los diputados nacionales opinen sobre cómo están las cosas al borde del primer aniversario de la dana sin que, allí mismo, nadie haya comparecido para hablar sobre lo que ocurrió y sobre cómo evitar que vuelva a suceder. Si es que aún se está a tiempo para evitarlo, ya entrado septiembre.