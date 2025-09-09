Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sánchez, en el Congreso de los diputados EFE

La resistencia del PSOE a que Sánchez acuda al Congreso bloquea la comisión de la dana

El curso político ha empezado en todos los ámbitos pero en la cámara baja sigue sin ponerse en marcha la única comisión parlamentaria de investigación sobre la dana que ni siquiera aprueba su plan de trabajo

Burguera

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:40

Durante la semana pasada se abrió el curso político, y lo que queda por reactivar está recibiendo el empujón ya con el inicio de la ... semana. Los escolares en las escuelas, los diputados en el Congreso de los diputados y todo en su sitio. Todo, o casi todo. Porque hay asuntos que siguen aparcados en el mismo callejón donde se dejaron antes de verano, y de primavera, y hasta del invierno. El Congreso continúa siendo la única asamblea de representación, tanto a nivel nacional, como autonómico o provincial que mantiene bloqueada la comisión de investigación de la dana. Los socialistas quisieron dar realce e importancia a su iniciativa parlamentaria como la única válida, por ser también la única que no estaba en manos del PP. Sin embargo, esa singularidad ha terminado por señalar también al PSOE a la hora de intentar encontrar una explicación a por qué el Congreso no ha puesto en marcha esa investigación. El problema fue, desde el principio, y lo sigue siendo, la falta de consenso entre los partidos a la hora de acordar un plan de trabajo que incluirá una lista comparecientes. El PSOE se resiste a que acuda a la comisión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un rechazo que ya provocó daños colaterales: Compromís se dividió cuando Sumar evitó incluir al presidente entre su propuesta de convocados. Y ahí sigue.

