El reparto proporcional de cargos complica el diseño del nuevo Consell

valencia. La comisión negociadora del nuevo gobierno del Botánico se ha marcado como plazo el día de hoy para cerrar el organigrama que servirá de estructura al ejecutivo valenciano en esta legislatura. Con la entrada en escena de un tercer socio, Unidas Podemos, el reparto de cargos pasa a ser múltiplo de tres en lugar de dos como hasta la fecha.

Ese es el principal escollo hasta la fecha para cerrar lo que se ha denominado arquitectura institucional. Sobre la mesa, el número de consellerias, además de la Presidencia, y el reparto de las mismas entre los tres socios: PSPV, Compromís y Podemos. Pero, sobre todo, cómo extrapolar los resultados de las elecciones del hemiciclo de Les Corts a los sillones azules del Consell.

Los socialistas son partidarios de hacer valer su resultado parlamentario también dentro del ejecutivo, lo que les dejaría una mayoría absoluta en número de áreas. El resto, se lo deberían repartir Compromís y Podemos, en ese orden. Los números que maneja el socio mayoritario pasaría por un reparto de seis consellerias para el PSPV, cuatro para Compromís y dos para Podemos, en orden de respetar la proporción de votos.

Compromís quiere implicarse en todas las consellerias y el PSPV mantener su mayoría

Sin embargo, el principal origen de la discordia llega al bajar al terreno del segundo escalón, con la aplicación de una nueva fórmula de mestizaje que, de momento, no termina de cuadrar. En la legislatura pasada, cuando un cargo de un partido ostentaba la titularidad de la conselleria, el otro partido se quedaba con la secretaría autonómica. En esta ocasión habrá que triangular, por lo que el reparto proporcional de cargos complica bastante el diseño del nuevo Consell. La extrapolación de resultados, en este caso, no garantiza la presencia de Compromís y Podemos en el segundo escalón de todas las consellerias. Es decir, si se cumple la misma máxima de la anterior legislatura, el único partido que tendría representación en todas las áreas con mestizaje sería el PSPV, ya que Compromís podría colocar al mismo número de secretarías autonómicas en las consellerias de los socialistas y Podemos que número de consellerias ostente. Igual que la formación morada tendrá peones en la misma proporción que los tenga de consellerias.

Con ese reparto, los socialistas se harían con un mayor control del nuevo Ejecutivo haciendo valor su mayoría parlamentaria y el crecimiento de su resultado electoral. Pero esta medida no termina de convencer a l resto de los socios, que quieren mantener su influencia sobre todas las áreas para no generar reinos de taifas.

Además, la idea hasta ayer era mantener el organigrama de consellerias que hay en la actualidad y crecer para poder crear nuevas áreas que reflejen los nuevos retos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno. Fuentes de la negociación confirmaron ayer que se ha puesto encima de la mesa la cifra de 15 consellerias para dar cabida a todas las peticiones, pero la cifra resulta excesiva alguna de las partes. De hecho, eso haría crecer el número de altos cargos por encima de lo razonable.

Compromís, por su parte, quiere mantener la influencia en todas las áreas de igual manera que ha sucedido en esta legislatura, en la que la función de la vicepresidenta Mónica Oltra como secretaria del Consell la convertía también en filtro en la comisión de subsecretarios de los jueves. La coalición quiere «implicarse» en todas las consellerias, por lo que la proporcionalidad juega en su favor y en detrimento de Podemos.

Ser creativo con los retos

Por su parte, el presidente de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, aseguró ayer que la composición del nuevo Consell no está todavía cerrada y, en todo caso, «se hará en función del interés general y no de manera partidista». «No es una cuestión cerrada y no es necesario discutir públicamente la estructura» porque para eso están las comisiones creadas por los equipos para tal efecto. «Lo fundamental ahora es el qué y se verá a través de la plataforma de ideas sobre la que se van a sustenta la investidura. Después debemos ir dando respuesta lo más creativa posible a los nuevos retos», dijo el presidente ayer .