El relevo de Mazón acentúa la parálisis de la actividad en Les Corts durante este año

Los acontecimientos del último año han convertido el calendario de Les Corts en papel mojado. La dana trastocó la actividad parlamentaria, y el relevo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ... , le ha dado la puntilla al calendario de actividad del presente año. La negociación entre populares y voxistas se alargó hasta el punto de que la hoja de ruta parlamentaria se modificó de todas las maneras posibles. En marzo se renovó el calendario sin contar con la aprobación de cuentas, que finalmente culminó en mayo, pero en un solo día para evitar que coincidiera con el séptimo aniversario de la dana.

A la vuelta del verano, tras un septiembre prácticamente en blanco hasta la última semana, el calendario establecía que esta semana habría pleno ordinario. Pues no. La agenda de la Cámara se ha vuelto a desmontar a la espera de las nuevas negociaciones entre PP y Vox, esta vez a causa de la dimisión de Mazón. La actividad de Les Corts no se libra de una parálisis que amenaza con que transcurra un año prácticamente en blanco. Hasta julio se habían presentado apenas dos proposiciones de ley por parte de los grupos parlamentarios. El poder legislativo está bajo mínimos.

La portavoz adjunta del PP, Laura Chuliá señala que «hemos afrontado una coyuntura excepcional» provocada por la dana y «la necesidad de seguir adelante con el proyecto» del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón como president. No obstante los populares resaltan que, «pese al intento constante de la izquierda de obstaculizar la acción del Consell y el funcionamiento de Les Corts, en mayo se aprobaron los Presupuestos de 2025», además de recordar otras iniciativas legislativas impulsadas por el Consell (no por el propio parlamento) y concluye que «la izquierda ha demostrado que prefiere el enfrentamiento al acuerdo».

La comisión de investigación del sector público, anunciada en enero de 2024 y constituida en verano del año pasado no se ha reunido ni para aprobar su plan de trabajo. Los trabajos de esa comisión debían durar 18 meses, un tiempo sobradamente cumplido desde que se aprobó su puesta en funcionamiento y que también está a punto de finalizar en relación a la fecha de cuando se constituyó.

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, señala que «es cierto que es una situación anómala, que finalmente ha provocado el PP al ceder a los intereses políticos de la izquierda, que pretende ganar unas elecciones reventando la calle y repitiendo relatos falsos. Feijóo les ha ofrecido un cabeza de turco, y aún así la izquierda no tiene bastante, porque quiere imponerse por encima de las víctimas provocadas por la traición de Sánchez».

«Que se aclare el PP cuanto antes con lo que quiere hacer, pero nosotros estamos preparados para cualquier escenario», añade Llanos.

Desde el PSPV, su síndic, Jose Muñoz, afirma que «la dimisión de Carlos Mazón es solo una excusa más de la derecha para paralizar Les Corts, que desde el inicio de la legislatura es un chiringuito al servicio de sus intereses, y no de los valencianos».

Si voxistas y populares pactasen una investidura, después tendrán que abordar otra negociación, la de unos nuevos presupuestos, a no ser que se la inminente prórroga se convierta en definitiva para todo 2026.

«La Comunitat no puede esperar a que el PP resuelva su crisis y pacten con la ultraderecha. Se necesita acción y elecciones», indica Muñoz, que recalca que «el PP ha convertido Les Corts en un solar político rehén de sus luchas internas» y reclama que «urgentemente se reactive el parlamento para trabajar por y para los valencianos y valencianas, que merecen un Consell y una Cámara que no se detengan por los intereses del PP».

Joan Baldoví, síndic de Compromís, afirma que «esta legislatura de Mazón, profundamente inestable, ha estado marcada por la parálisis parlamentaria inducida por PP y Vox. Han recortado todo lo que han podido: plenos y sesiones de control a Mazón, durante meses, para proteger lo máximo posible su negligencia».

«La actuación de estos partidos se podría calificar de un secuestro sistemático del espacio que tendría que impulsar el debate democrático y las soluciones efectivas a los problemas de la