Una sesión en Les Corts el 16 de octubre. Irene Marsilla

El relevo de Mazón acentúa la parálisis de la actividad en Les Corts durante este año

El PP considera que la Cámara sufre una situación excepcional que Vox califica como «anómala» y la izquierda tilda de «solar político»

Burguera

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:34

Los acontecimientos del último año han convertido el calendario de Les Corts en papel mojado. La dana trastocó la actividad parlamentaria, y el relevo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ... , le ha dado la puntilla al calendario de actividad del presente año. La negociación entre populares y voxistas se alargó hasta el punto de que la hoja de ruta parlamentaria se modificó de todas las maneras posibles. En marzo se renovó el calendario sin contar con la aprobación de cuentas, que finalmente culminó en mayo, pero en un solo día para evitar que coincidiera con el séptimo aniversario de la dana.

