Oltra y Robles, este jueves en La Petxina. Iván Arlandis

La relación entre Compromís y Oltra, en fase de deshielo con el ciclo electoral en el horizonte

La presencia de Papi Robles, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, en un acto que protagoniza la ex vicepresidenta se interpreta como un símbolo del acercamiento de la dirigencia de la coalición

Burguera

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:52

Comenta

La relación entre la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la dirigencia de Compromís que encabeza Més, el antiguo Bloc, ha entrado en fase de ... deshielo después de tres años y medio. Por voluntad o por estrategia (o sea, por necesidad), que en política están separadas por líneas muy finas, es innegable un acercamiento entre las partes. Tan evidente como que ya se avista un nuevo ciclo electoral. Como muy tarde, en año y medio habrá urnas municipales (con toda seguridad) y autonómicas (si no se produce un adelanto electoral previo, por ejemplo en los próximos meses), y poco después, elecciones generales (si no antes, que también puede haber recorte en el calendario). La coalición Compromís debe saber con quién puede contar a su lado. O en otro lado. Y mientras dirime y analiza esa cuestión, el acercamiento ahí va estando.

