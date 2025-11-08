La relación entre Compromís y Oltra, en fase de deshielo con el ciclo electoral en el horizonte

La relación entre la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la dirigencia de Compromís que encabeza Més, el antiguo Bloc, ha entrado en fase de ... deshielo después de tres años y medio. Por voluntad o por estrategia (o sea, por necesidad), que en política están separadas por líneas muy finas, es innegable un acercamiento entre las partes. Tan evidente como que ya se avista un nuevo ciclo electoral. Como muy tarde, en año y medio habrá urnas municipales (con toda seguridad) y autonómicas (si no se produce un adelanto electoral previo, por ejemplo en los próximos meses), y poco después, elecciones generales (si no antes, que también puede haber recorte en el calendario). La coalición Compromís debe saber con quién puede contar a su lado. O en otro lado. Y mientras dirime y analiza esa cuestión, el acercamiento ahí va estando.

Oltra participó este jueves en un evento organizado por la Escuela de Ciudadanía (y bajo el epígrafe Círculo de Diálogo y Liderazgo, una conferencia bajo el título 'Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos'), Se celebró en La Petxina. En primera fila, tres concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Ver a Giuseppe Grezzi cerca de Oltra no se una novedad. Es de las personas que no ha dejado de mantener contacto con ella. También estaba Lucía Beamud y, sobre todo, Papi Robles, que es la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Valencia, y es una de las dirigentes de Més con mando en plaza. Robles no es una outsider, como podría considerarse a Grezzi, aunque los dos vayan siempre a pedales. Robles tiene una relación directa y estrecha con la dirección de Més y, por ende, con la cúpula de Compromís. Allí estaba ella, igual que los otros dos concejales, en primera fila. Y antes, Robles esperó en la puerta la llegada de Oltra para darle un abrazo que la ex vicepresidenta recibió. No fue efusivo, pero fue.

Oltra colabora jurídicamente con el grupo parlamentario Compromís desde hace un año aproximadamente y principalmente con Isaura Navarro, la diputada que también ha mantenido la relación con la ex vicepresidenta. Así pues, y poco a poco, la guerra fría, la nula relación entre los actuales mandos y la anterior mandataria, entra en otra fase. La del deshielo.

A partir de que en el verano de 2022, Oltra dejase la coalición, la cúpula de Compromís se concentró en pasar página y abordar el año que quedaba para elecciones. Pasado el verano, Baldoví se postuló a encabezar las listas electorales. El síndic de Compromís nunca estuvo entre los que mejor relación tienen con Oltra y ahora aún tiene menos. En realidad, prácticamente no tiene. En esa misma situación se encuentra gran parte de la cúpula de la coalición. Desde la Ejecutiva se indica que «debemos ir a reparar con honestidad y proyecto».

La moderadora del acto, Boutaina El Hadri, no se abstuvo de hacerle a Oltra la pregunta del milón, a bocajarro: ¿Vuelves?. Y como en el tango en el que el protagonista dice que nunca se fue de su barrio, que siempre está volviendo, la ex vicepresidenta aseguró: «No me fui, me 'fueron'. Siempre he estado ahí». Lo que se conoce como un cortejo y un dejarse querer pero sin entregas inmediatas. Sin embargo, el calendario avanza. Nada se sabe de la Justicia, lenta a la hora de despachar un caso que colea desde hace años, que se archiva, se desarchiva, admite «imperativos legales», advierte de «ausencia de indicios» y ya nadie se atreve a decir cuándo acabará. Tampoco se sabe si Compromís y la propia Oltra esperarán más o apelarán al 'lawfare' para obviar los tiempos judiciales para dar preferencia a los plazos electorales y políticos.

Es simbólico que sea la primera vez que una dirigente de la talla de Robles acuda a un acto donde Oltra es protagonista. Eso no lo negaría ni el propio entorno de la ex vicepresidenta. También es significativo para todos que la portavoz municipal saliera a recibirla y que en un tuit publicado mientras se producía la charla, Robles recordase que siempre acude a estas jornadas y que, con un cartel con Oltra y la activista Noor Ammar Lamarty «es todavía más ilusionante estar aquí. Un gusto escucharte, Mónica, siempre ha sido y es inspirador». Quizá Robles tenía intención de tener algún tipo de conversación previa al acto con la ex vicepresidenta, pues fue evidente que la presencia de los medios de comunicación no la llenó de gozo. Según qué cosas se hablan mejor en privado. Habrá que preguntarse si los gestos de la cúpula de Compromís hacia la que fuera su santo y seña continuarán, se incrementarán o se esperará a nuevas coincidencias y casualidades, que en política son prácticamente inexistentes.