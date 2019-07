El PP reclama el informe de las subvenciones encubiertas de Proyectos Temáticos La líder del PP valenciano, Isabel Bonig. / irene marsilla Bonig exige al Consell que le entregue la auditoría de Intervención que relata una serie de irregularidades en la gestión de la empresa HÉCTOR ESTEBAN Miércoles, 10 julio 2019, 10:34

valencia. La portavoz del PP en Les Corts, Isabel Bonig, anunció ayer que su partido ha pedido el informe de auditoría de la Intervención de la Generalitat en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la gestión de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana. Bonig realizó este anuncio tras la reunión de la junta de portavoces y espera que la Generalitat cumpla para poder analizar el contenido y determinar si se adopta alguna medida para depurar responsabilidades.

El informe de Intervención es demoledor y apunta que el órgano que dirige Antonio Rodes, exsecretario de Organización del PSPV en Elche, utilizó fondos europeos 'minimis' para repartir más de 1,6 millones de euros entre varias empresas cuando Proyectos Temáticos no tiene potestad para dar esas ayudas económicas. El análisis del interventor califica ese reparto de «subvenciones encubiertas» para atraer la llegada de empresas al Distrito Digital de Alicante, un proyecto que quiere convertir a la ciudad en el Silicon Valley del Mediterráneo.

El director general de la SPT, Antonio Rodes, defendió la entrega de los incentivos a las empresas -un máximo de 40.000 euros al año- como donaciones modales. Además aseguró que cuenta con informes jurídicos que avalan la aportación pública para incentivar la llegada al Distrito Digital de Alicante.

La opinión de la Intervención de la Generalitat no coincide con la opinión de Rodes. El informe auditor termina con un párrafo muy contundente sobre la gestión de estas ayudas: «La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana no puede otorgar subvenciones, ni entregas dinerarias sin contraprestación que encubran auténticas subvenciones, al carecer de tal potestad, no pudiendo ejercer facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública». El interventor considera que Proyectos Temáticos ejerce una función que es propia de una administración pública.

La portavoz del PP ha reclamado copia del expediente para analizar si la actuación se ajusta a la ley. «La intervención dice que las ayudas que se están dado a Distrito Digital de Alicante podrían ser subvenciones encubiertas y prohibidas por la legislación. El PSPV y Compromís llevaron al Partido Popular a Europa por ese tipo de ayudas. Nosotros queremos saber, hemos pedido la información para ver qué hay ahí, que tipo de responsabilidad puede acarrear y analizar para tomar una decisión», señaló Bonig.

Al margen del reparto de las subvenciones, el informe ha puesto el foco en el proceso de selección del exdiputado nacional del PSPV Rufino Selva como adjunto a la dirección general de la SPT. Un proceso que tuteló el propio Rodes, que fue el que pidió el currículum a tres candidatos y que, posteriormente, elevó al consejo la propuesta de nombramiento del que fuera su compañero de partido. Además, Rodes adjudicó unos meses antes a Rufino Selva un contrato a dedo por 15.125 euros por un trabajo de asesoramiento y consultoría en el entorno del parque temático Terra Mítica. La Intervención de la Generalitat considera que el proceso careció de la obligada publicidad y transparencia para ocupar un puesto considerado como alto cargo y con un sueldo de 40.700 euros al año.

Además, la auditoría provisional revela que Proyectos Temáticos alquiló para veinte años la planta baja de la estación de cruceros del puerto de Alicante por 1,7 millones a la empresa Costablanca Portuaria, que carecía de solvencia económica. Esta sociedad, según el área de Intervención de la Generalitat, se encuentra en causa de disolución obligatoria al tener su patrimonio neto negativo durante los ejercicios de 2016 y 2017. Intervención apunta que el propio informe elaborado por la empresa pública ya apuntaba el inmueble que había que arrendar. El auditor lamenta también que previamente no se realizara un estudio de mercado sobre alquileres de naves de similares características por la misma zona, un informe que debería haber realizado personal externo a la Sociedad Proyectos Temáticos con solvencia suficiente.