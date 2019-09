El PP quiere que la responsable de Hacienda comparezca en Les Corts Eva Ortiz. / Efe Unidas Podemos insta a Puig a reclamar de forma urgente otra reunión tras la suspensión del primer encuentro A. C. Martes, 10 septiembre 2019, 23:10

Valencia. El PP no está conforme con que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, sólo haya dado explicaciones en el Senado sobre la delicada situación financiera de la Comunitat. Por ello, Eva Ortiz, portavoz adjunta de los populares en Les Corts, anunció ayer una batería de iniciativas sobre esta cuestión entre las que destacó la petición de que la responsable de las cuentas del Estado comparezca en Les Corts.

La iniciativa se trasladará hoy mismo a la Cámara al tramitarse de forma inmediata. «Pretendemos recabar el apoyo de todos los grupos políticos para que antes del 9 de octubre, día grande de todos los valencianos, la ministra de Hacienda tenga a bien recibir a los síndics de todos los grupos» aseguró Ortiz, que fue muy dura al remarcar que el presidente Ximo Puig «no pinta nada, no le atienden ni le reciben» en referencia a la suspensión de la reunión que iba a mantener ayer con la ministra.

La secretaria general de los populares valencianos explicó que la propuesta de su grupo incluye también que se habilite una línea extraordinaria mientras se apruebe el nuevo sistema de financiación y que cubra los déficit actuales, especialmente en dependencia y sanidad. Además, anunció que recuperarán la iniciativa presentada días atrás para que haya un pleno monográfico en Les Corts sobre la infrafinanciación valenciana en el que Puig comparezca. Una petición que ya fue tumbada por los partidos del Botánico. Además, Ortiz presentó otra solicitud para que Montero se reúna con los seis portavoces de los grupos parlamentarios.

Desde Unidas Podemos quisieron marcar también distancias con el PSPV respecto a este tema. La síndica de la formación en Les Corts, Naiara Davó, instó a Puig a que reclamar otra reunión urgente. Davó explicó que es imprescindible que esta reunión, en la que el presidente tenía previsto solicitar que se arbitre una solución al bloqueo de las entregas a cuenta derivadas del sistema de financiación, así como el IVA impagado, cuya no libranza está provocando que el Consell esté planteado realizar recortes en los presupuestos de la Generalitat, se produzca en el menor plazo posible.

La portavoz advirtió de que el ministerio de Hacienda «es el responsable de encontrar una solución para entregar a las comunidadesa autónomas los pagos debidos» ya que consideró «que no es de recibo que el Gobierno de España no solo no aborde una solución para la financiación autonómica sino que nos exija más recortes». «El problema es tener un gobierno en funciones, más razón para apremiarse a conformar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que pueda acometer una reforma sustancial del sistema de financiación» sentenció la dirigente del partido morado.