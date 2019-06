Iniciativas parlamentarias Vox se queda a cero Ana vega, portavoz de Vox en Les Corts / EFE Un mes después de la constitución de Les Corts, sus diez diputados aún no han presentado iniciativas parlamentarias J. C. FERRIOL Valencia Miércoles, 19 junio 2019, 00:39

La constitución de Les Corts de la X Legislatura, la puesta de largo de la Cámara para el nuevo curso político, se produjo el pasado 16 de mayo. Ese día, los diputados salidos de las elecciones del 28 de abril juraron o prometieron sus cargos, con la conocida polémica de las diversas fórmulas utilizadas por los distintos grupos políticos.

Ha pasado más de un mes desde que el Parlamento autonómico levantara el telón. Es cierto que había unas elecciones municipales y europeas a la vista, las del 26 de mayo, y que todos los partidos concentraron sus esfuerzos en la nueva cita ante las urnas. Tras esas elecciones, las negociaciones, los pactos, la conformación del nuevo Botánico... el día a día de la actividad política ha estado salpicado de hechos significativos, que obviamente han condicionado la actividad parlamentaria.

Pero para unos más que para otros. Dos grupos de Les Corts, de los seis que han logrado representación parlamentaria, todavía no han estrenado su casillero de iniciativas parlamentarias. El discutible honor lo comparten el PSPV y Vox.

Claro está, a los socialistas se les puede reprochar no haber presentado ni una iniciativa aunque su victoria en las elecciones autonómicas, la negociación del nuevo Botánico, y el diseño ahora del segundo escalón, les hayan podido tener distraídos.

Pero, ¿y Vox? La formación de derecha populista llegó a la Cámara autonómica con ese carácter arrollador que inspiraba el líder de la formación, Santiago Abascal. Lejos de la moderación exhibida en ocasiones por PP y Cs, el partido dirigido en la provincia de Valencia por José María Llanos diría las cosas claras, cortaría el paso el tripartito, acabaría con la inmersión lingüística, recortaría privilegios y prebendas de los diputados...

Pero no. O no por ahora. Con fecha de ayer 18 de mayo, la formación de derecha populista sigue sin haber presentado una sola iniciativa parlamentaria en Les Corts. Ya no es que no haya elaborado una propuesta de ley –que requeriría no sólo de más tiempo sino también de unos conocimientos de la tramitación parlamentaria difíciles de adquirir en apenas unas semanas–. No es que no haya presentado algún tipo de declaración, o de pregunta oral o por escrito dirigida al Consell. No ha presentado nada, de nada.

En realidad, el único escrito que consta presentado por la formación que tiene a Ana Vega como portavoz es uno que hace referencia a que, en tanto que disponen de más diputados en la Cámara que Unidas Podemos –10 contra 8–, les debería de corresponder un puesto en la Mesa del Parlamento valenciano. Un escrito presentado, pero del que no consta que haya tenido trascendencia ninguna.

Pero iniciativas, lo que se dice labor de control del Gobierno valenciano, cero. Las cifras de la formación que lidera Santiago Abascal contrasta con las del resto de grupos parlamentarios. Y no sólo con los de la oposición, que también. PP y Cs han presentado, en conjunto, más de un millar de iniciativas parlamentarias. Ayer, el portavoz de la formación naranja, Toni Cantó, incluso planteó la posibilidad de celebrar una sesión plenaria para conocer el detalle de las negociaciones del nuevo Gobierno del Botánico.

Los populares también llevan presentadas centenares de iniciativas, entre preguntas orales y escritas y solicitudes de comparecencias –como las de la mesa de contratación de À Punt por la polémica que ha salpicado a productoras vinculadas a la empresa del hermano de Ximo Puig.

La inactividad de Vox, que inicialmente cabría atribuir a la bisoñez de sus parlamentarios, contrasta incluso con Compromís. La formación que lidera Mónica Oltra, una de las patas del nuevo Gobierno del Botánico, no ha tenido problema en compatibilizar la campaña electoral de las municipales o las negociaciones del nuevo Ejecutivo autonómico con la solicitud de documentación y la presentación de iniciativas. La misma semana de la constitución del nuevo Parlamento autonómico, la diputada Mónica Àlvaro ya presentó iniciativas en la Cámara en relación con la conselleria de Sanidad.

Con el curso político encarando los meses de verano, con las negociaciones en Madrid bloqueadas precisamente por Vox, como consecuencia de la negativa del PP a ceder concejalías a la formación de Abascal, la actividad de los de la formación de derecha populista en Les Corts sigue por estrenar.