À Punt se resigna a utilizar más el castellano para captar audiencia Empar Marco y Enrique Soriano, ayer, en Les Corts. / jesús signes «Estamos preparando un plan de acción para Alicante y las comarcas del sur. Puede ser que tomemos decisiones que no nos gusten mucho», admite Empar Marco BURGUERA VALENCIA. Jueves, 3 octubre 2019, 00:32

La directora general de À Punt, Empar Marco, admitió ayer sus pocas ganas de hacer algo a lo que la responsable de la televisión pública valenciana se siente abocada: utilizar más el castellano para conectar con la audiencia de la Comunitat. La existencia de comarcas de claro predominio castellanohablante y la falta de conexión de los contenidos de la televisión con esas zonas, especialmente en Alicante, terminó por provocar que Marco, en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana de Les Corts, admitiese ayer que incrementará el uso del castellano. «Estamos preparando un plan de acción para acercarse a Alicante y a las comarcas del sur. Puede ser que debamos de tomar decisiones que no nos gustan mucho», reconoció Marco, que acudió a la Cámara por iniciativa propia para explicar la evolución de la actividad de À Punt durante el presente año.

«Estamos pensando un plan porque necesitamos cobertura en Alicante, porque allí tenemos un nivel de audiencia menor que en Valencia y hay que buscar que nos sintonicen más. Se trata de hacer cosas porque a lo mejor, por encima de la lengua, está la comunicación con la población, aunque yo defiendo nuestra lengua al cien por cien, pero a veces hay que hacer gestos para que la gente se interese por À Punt, que la sienta suya. Algún documental o alguna cosa más. Intentar que a la gente le agrade el contenido. Además de otras acciones, como buscar más entendimiento con las productoras de Alicante, para ofrecer contenidos en valenciano, claro, pero quizá haya que replantearse las cosas para mejorar la sintonización. Estamos pensando muchas cosas pero, en concreto, debe conocerlas el Consejo Rector antes de informar sobre ellas», señaló posteriormente Marco en los pasillos de Les Corts.

Precisamente sobre la lengua, negó a la diputada del PP Eva Ortiz (de Orihuela, una de las zonas afectadas por el temporal de hace tres semanas) que hubiera un «espectáculo» en una retransmisión con el alcalde oriolano, asegurando que el reportero pasó del valenciano al castellano al percatarse de que no le entendía. A esto sumó ejemplos como la emisión de un documental de Camilo Sesto en castellano tras su muerte. «Habrá que ser valientes para tener una relación más cercana», señaló, pero subrayando que «este medio (À Punt) no se ha creado para hablar en castellano». Marco también fue sincera al dar su apoyo a la Mesa de Contratación de À Punt, que en febrero denunció el modo en que varias empresas propietarias de canales comarcales de Castellón, y afines a la familia del presidente Ximo Puig, pactaron precios de un modo irregular para optar a un concurso de servicio de imágenes con cientos de miles de euros en juego. La directora general tampoco dudó en señalar a Presidencia de la Generalitat como la responsable de que la comisión mixta para el seguimiento del contrato programa de la televisión no se reúna más veces, algo que la propia Marco consideró necesario.

La directora del ente avala la denuncia contra las empresas afines a la familia de Puig

Oposiciones y cambio de ley

El presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), Enrique Soriano, avanzó antes de la intervención de Marco que se convocará «a la mayor brevedad posible» las ofertas públicas de empleo (OPE) para cubrir los más de 500 puestos seleccionados a través de las bolsas temporales cuando se puso en marcha la radiotelevisión pública valenciana, una vez se redacten las bases de las convocatorias y la Generalitat dé luz verde al proceso.

Tanto Enrique Soriano como Empar Marco coincidieron en señalar la necesidad de cambiar la ley de creación de la televisión pública, que no cuenta ni tres años de vida, porque la arquitectura societaria que se construyó presenta graves disfunciones. La normativa, impulsada por Podemos, divide la televisión en una corporación y una sociedad, dos entes distintos que se cruzan facturas de tal manera que la Intervención de la Generaltiat ha terminado por señalar procedimientos irregulares. Los directivos de À Punt evitaron reclamar más presupuesto, si bien evidenciaron que consideran que cuentan con poco margen de maniobra. Desde el grupo podemista, que durante la pasad legislatura mostraron sus reservas a incrementar la inversión de la Generalitat en À Punt, ayer se abogó por incrementar el gasto por considerarlo insuficiente y por atribuirle el origen de disfunciones en las condiciones laborales de sus cerca de 500 trabajadores.