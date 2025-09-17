À Punt ofrece a la jueza los brutos de cámara de la dana y los entregará cuando se los requiera

À Punt Radiotelevisión Valenciana ha entregado la mañana de este miércoles en el juzgado nº 3 de Catarroja un escrito en el que reafirma ... su compromiso de colaboración con la autoridad judicial y manifiesta su disposición a entregar la totalidad del material audiovisual generado durante los días de la dana, siempre que así lo requiera la magistrada instructora.

Asimismo, la cadena pública hace constar al juzgado las consecuencias que podrían suponer para À Punt la difusión voluntaria del bruto de cámara correspondiente a la reunión de las 19:00 h del CECOPI del 29 de octubre,ya que se trata de un «mudo». Es decir, un segmento audiovisual con imagen cuyo audio no está autorizado a grabar. En el caso de esa reunión del CECOPI del 29 de octubre, el propio equipo de À Punt fue expresamente advertido de ello por personal de la Generalitat Valenciana al tratarse de una reunión celebrada a puerta cerrada.

Además, À Punt expone en este escrito a la juez que, tal y como indicó ella misma en el auto del pasado 8 de septiembre, la difusión voluntaria de estos audios sin requerimiento judicial podría suponer «una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente». Este hecho podría significar para À Punt incurrir en responsabilidades penales, sin descartar a los propios trabajadores que lo grabaron o a los que han tenido acceso a estas imágenes, ya que la reunión era a puerta cerrada. No obstante, À Punt expresa a la juez que todos los brutos se entregarán al juzgado de manera inmediata en el momento que les sea requeridos.

El escrito presentado esta mañana por la radiotelevisión pública valenciana responde a una solicitud de pronunciamiento formulada por el Juzgado nº 3 de Catarroja, mediante resolución fechada el pasado lunes, 15 de septiembre, y notificada a esta entidad ayer martes 16 de septiembre. Mediante esta providencia, el órgano judicial solicita a À Punt si mantiene el ofrecimiento realizado el 19 de febrero de 2024 relativo a la entrega de la totalidad del material audiovisual -tanto imágenes como audios- vinculado a la dana y, en particular, el correspondiente a la reunión del CECOPI celebrada el 29 de octubre.