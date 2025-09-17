Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana amplía otros seis meses la investigación
Carlos Mazón y Pilar Bernabé, en una reunión del Cecopi. Efe

À Punt ofrece a la jueza los brutos de cámara de la dana y los entregará cuando se los requiera

La televisión pública presenta un escrito en el juzgado de Catarroja en el que recuerda que los profesionales que grabaron las imágenes fueron advertidos de que era un mudo

REDACCIÓN

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:48

À Punt Radiotelevisión Valenciana ha entregado la mañana de este miércoles en el juzgado nº 3 de Catarroja un escrito en el que reafirma ... su compromiso de colaboración con la autoridad judicial y manifiesta su disposición a entregar la totalidad del material audiovisual generado durante los días de la dana, siempre que así lo requiera la magistrada instructora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  7. 7

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  8. 8

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  9. 9 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  10. 10 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias À Punt ofrece a la jueza los brutos de cámara de la dana y los entregará cuando se los requiera

À Punt ofrece a la jueza los brutos de cámara de la dana y los entregará cuando se los requiera