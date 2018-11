Puig vuelve a amagar con la convocatoria de elecciones anticipadas El presidente, durante una comparecencia. / manuel molines El presidente recupera esta posibilidad tras percibir movimientos en Compromís y Podemos en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 S. P. VALENCIA. Martes, 13 noviembre 2018, 00:38

Al igual que sucedió el pasado mes de agosto y a principios de octubre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está amagando con adelantar las elecciones autonómicas. El jefe del Consell quiso lanzar ayer un recado a los partidos que firmaron junto al PSPV el pacto del Botànic, Compromís y Podemos, puesto que a pesar de que ya se hicieron la foto en la que supuestamente acordaron la letra gruesa de los presupuestos autonómicos para 2019, la cuestión es que sigue habiendo dudas y enfrentamientos internos entre los socios.

De ahí que Ximo Puig indicase que «aún» quedaría tiempo para poder adelantar las elecciones, aunque en la actualidad considera que continuar con la estabilidad política resulta «más relevante» que la búsqueda de la singularidad de unos comicios diferenciados de los de las demás autonomías, como tienen vascos, catalanes, andaluces y gallegos. El presidente se expresó ayer en estos términos en una entrevista en Onda Cero.

El pasado sábado el Comité Federal del PSOE proclamó candidato a la Generalitat al también secretario general del PSPV. Preguntado por si después de la proclamación la posibilidad de adelantar las elecciones queda descartada del todo, Puig declaró que «del todo, nunca» ya que mientras exista esa posibilidad, «está abierta».

No obstante, Puig precisó que «a la hora de decidir sobre cuál es el atributo fundamental más oportuno para la sociedad valenciana, parece que la estabilidad sea más relevante que la singularidad», a la que también defendió porque «cuando no hay elección propia se suceden los distintos argumentos y se desdibuja la realidad de una elección tan importante como la autonómica». Recalcó que, al igual que Andalucía, Cataluña, Galicia o el País Vasco, la Comunitat Valenciana tiene esa posibilidad que no se ha ejercido aún, pero «más pronto que tarde es una cuestión positiva para que los ciudadanos realmente tengan una dimensión de lo que significa la realidad autonómica». «En estos momentos estábamos en el debate teórico pero tiempo aún hay», subrayó.

Puig indicó que, cuando uno concurre a las elecciones, «quiere tener el mayor apoyo posible, pero hay que ser conscientes de que el futuro en España a corto y medio plazo es gobernar desde la diversidad»». Y a su juicio, quien no sepa gestionar esa diversidad «no podrá gobernar».

Sobre una posible repetición del pacto de Gobierno con Compromís, Puig querer tener «la mayor capacidad de decisión posible para tener la mayor posibilidad» de implementar el programa electoral socialista. Puig recalcó que la realidad política en España y la mayoría de regiones europeas «es la que es» y es que existen gobiernos de coalición. «Eso hay que aceptarlo con normalidad, pero lo importante es que haya un gobierno y no distintos dentro del gobierno y eso lo hemos conseguido», en la Comunitat.

En cuanto a si se plantea la posibilidad de cambiar de socios de gobierno, manifestó que eso es algo que decidirán los ciudadanos porque «esto no se puede precocinar». «Son los ciudadanos quienes decidirán la composición del gobierno», defendió, y añadió que la Comunitat «necesita un cambio en profundidad y eso lo que se ha producido» al pasar del «paradigma de la corrupción» a una autonomía solidaria que ha sabido interpretar el momento político.

En su opinión, ahora, el Consell «tiene que tener nuevo horizonte» de «consolidación del cambio sin maniqueísmos ni radicalismos» y creo que «puede reinterpretarse y se podría reeditar con los acentos que pongan los ciudadanos». «Esta democracia debe ser cada vez más deliberativa y es evidente que si hay un apoyo a los partidos que han sustentado al Gobierno, la lógica política sería que continuara», defendió, porque todos los indicadores han mejorado y es «éxito del conjunto» del Consell.

Y con Cs, ha defendido que el Consell «ha intentado ampliar en el plano parlamentario nuestra posición, más allá del acuerdo con Podemos, que ha sido un socio absolutamente leal, pero también hemos querido y llegado a muchos acuerdos con Cs».