Puig transmite a Torra que se verá con él si Cataluña recupera la normalidad institucional El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. / ep El jefe del Consell envía una carta al dirigente independentista para condicionar la cita al cambio de actitud de su homólogo S. P. Sábado, 22 junio 2019, 00:38

valencia. Una carta para aclarar posibles malentendidos. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene previsto enviar un escrito al independentista Quim Torra para explicarle las razones por las que, de momento, no mantendrá ningún encuentro con él. El presidente valenciano aclarará en esa misiva que mientras Cataluña no recupere la normalidad institucional, el jefe del Gobierno valenciano no mantendrá relaciones normalizadas con el máximo responsable de la Generalitat de Cataluña.

Puig vino a explicar ayer que una cosa es su deseo de normalizar relaciones con el Gobierno catalán, al frente de una región con la que la Comunitat Valenciana mantiene lazos y una relación comercial evidente, y otra cosa dar apariencia de normalidad a una situación que no lo es. Con Cataluña sacudida por el proceso secesionista -que ha contado con Torra como uno de sus principales impulsores-, el Gobierno valenciano no se plantea darle aire al presidente catalán.

En su escrito, Puig podría plantear circunstancias tan trascendentes para la Comunitat Valenciana como el hecho de que la ausencia de Cataluña de algunos de los foros convocados por el Estado, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha venido contribuyendo a retrasar la reforma del sistema de financiación autonómica, el principal eje de reivindicación del Gobierno valenciano.

Oltra cree que lo «deseable y deseado» es la propuesta de Puig antes de cualquier convocatoria

La polémica por el eventual encuentro entre los dos presidentes autonómicos se abrió paso este jueves, después de que el presidente valenciano proclamara en una entrevista con la televisión autonómica de Cataluña su voluntad de normalizar relaciones con esa región. Una declaración que fue aprovechada casi de inmediato por el independentista Torra para replicar a Puig con una oferta de reunión, en Barcelona o en Valencia.

El jefe del Consell ha comentado en diversas ocasiones su enojo por el hecho de que el presidente catalán no acudiera a una cumbre entre empresarios catalanes y valencianos y a la que él sí asistió. Una descortesía en toda regla, que dejó bien a las claras cómo el dirigente independentista sólo estaría preocupado de hacer política en relación con el 'procés', y no de mirar por el desarrollo social y económico de su región.

No fue la única autoridad que se pronuncio ayer respecto a esta cuestión. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ve «de toda lógica» el deseo del president de mantener «la normalidad institucional» en las relaciones con Cataluña y todas las Administraciones. «Eso es lo deseable y deseado» para quien tenga responsabilidad institucional. Oltra se expresó así tras el pleno del Consell al ser preguntada sobre si hay alguna reunión prevista con el Govern presidido por Quim Torra. Aclaró que, de momento, no hay ningún encuentro a la vista. La dirigente subrayó que hay que tener en cuenta que Cataluña es una comunidad vecina, con la que existen relaciones e intereses económicos «muy potentes» desde la Comunitat Valenciana.