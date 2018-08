Puig, con Sánchez: «No es cuestión de que cada vez tengamos que acudir al rescate» Subraya la hospitalidad de la Comunitat pero evita tomar posición ante una situación de «características internacionales complicadas» REDACCIÓN ALICANTE. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:29

Antes de que el acuerdo internacional desbloquease la situación, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había fijado la posición de la Comunitat. Recordó lo que ya se sabía desde el primer desembarco del 'Aquarius', que Valencia es puerto de acogida, pero se alineó con Pedro Sánchez, quien esta vez no tendió la mano a la nueva remesa de inmigrantes: «No se trata de que esto sea cada vez una situación de falta absoluta de coherencia o planificación. Sabemos que está pasando, y no es cuestión de que cada vez tengamos que acudir al rescate unos puertos determinados». El jefe del Consell indicó que, si bien el Gobierno valenciano no tenía «ninguna oposición» a que el buque 'Aquarius' pudiera realizar un nuevo atraque en la Comunitat, «no interferirá en una situación que tiene características internacionales complicadas».

Puig realizó estas declaraciones en una visita a Monóvar, al ser preguntado por la situación en relación al buque. A su juicio, ésta es «una respuesta europea que debe darse de manera europea», como después acontecería. «Somos una comunidad absolutamente receptora, hospitalaria y lo vamos a seguir siendo», subrayó, aunque consideró «evidente» que la Unión Europea «debe reaccionar de manera común porque no puede haber esta incertidumbre cada vez que hay un barco sin rumbo, como está sucediendo en estos momentos».

Puig rechazó que la Comunitat mantuviera una posición en esta cuestión que pudiera generar «más confusión» y se mostró a favor de una «solución humanitaria y estructural» a un problema que no es un «fenómeno coyuntural». «Es un barco que está equipado básicamente por una ONG con sede en un país determinado», remarcó y abogó por «buscar soluciones para las personas que están en situación dramática y generar espacios de confortabilidad de futuro, porque no se puede atenderlas de manera desorganizada».

Al respecto, recalcó que las personas que viajan en el barco «están huyendo de una guerra, del hambre, de la persecución y Europa, que es la cuna de las libertades, es evidente que no puede estar ajena y mirar al otro lado». Así, calificó de «muy lamentable» que los países que están más cerca del buque y que son «los que en justicia y en derecho deberían aceptar al 'Aquarius' y otros barcos se nieguen sistemáticamente».