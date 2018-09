Puig: «Exigiré a Sánchez en financiación lo mismo que exigí a Rajoy» Puig, durante la sesión de control en Les Corts. / Efe El president de la Generalitat se reúne la semana que viene con el presidente del Gobierno EFE VALENCIA Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:52

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la reivindicación del Consell en materia de financiación «no ha cambiado nada», por lo que lo mismo que planteó a Mariano Rajoy sobre esta cuestión planteará la próxima semana al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En respuesta al portavoz de Compromís, Fran Ferri, en Les Corts, Puig ha afirmado que exigirá a Sánchez una reforma del modelo de financiación sobre la base de la igualdad entre ciudadanos y la singularidad entre territorios y que en los próximos Presupuestos Generales el Estado la Comunitat tenga la inversión que le toca.

Se ha mostrado convencido de que esta «exigencia justa» será atendida por el presidente del Gobierno y, en caso de que no fuera así, ha lanzado la siguiente advertencia: «nosotros también estaríamos en el proceso de discusión y denuncia porque no hay otra, no podemos seguir así».

Ferri ha afirmado que espera que en la reunión que mantendrán la próxima semana Puig y Sánchez, el Gobierno «haga avances efectivos y en efectivo» sobre las reivindicaciones hechas desde Les Corts en materia de financiación, y ha asegurado que de no ser así, Compromís no se callará y lo denunciará.