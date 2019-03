Puig recoge el guante y acepta la propuesta de Bonig de un cara a cara Isabel Bonig, presidenta del PPCV, junto a Ximo Puig, presidente de la Generalitat. / D. TORRES La líder del PP cree que representan los dos proyectos para la Comunitat y descarta que Compromís y Ciudadanos les superen A. CERVELLERA VALENCIA. Martes, 12 marzo 2019, 00:08

Ximo Puig, actual presidente de la Generalitat, propuso en marzo de 2015, cuando era el candidato a presidir esta institución, un cara a cara contra el jefe del Consell, el popular Alberto Fabra. Por aquel entonces, ya se empezaban a estilar los debates con más de dos candidatos ya que las encuestas pronosticaban una fuerte caída del bipartidismo, la irrupción de los nuevos partidos y el auge de otros con más recorrido como Compromís. Ayer, casi cuatro años después, la líder de la oposición valenciana, Isabel Bonig, recuperó la propuesta de Puig y le retó a un cara a cara que no tardó en ser aceptado.

Bonig convocó una rueda de prensa para lanzar una iniciativa a la que no quiso poner ningún tipo de condiciones y consideró lógica al ser el PP y el PSPV «los dos partidos mayoritarios» y los que representan «los dos proyectos de futuro» para la Comunitat. Esta propuesta, que ha sido la tradicional durante décadas, es «absolutamente necesaria» para Bonig, que cree que es necesario confrontar los proyectos entre «el partido más votado en las últimas elecciones y la líder de la oposición en esta legislatura». En este sentido, manifestó que, tras reunirse con diferentes sectores educativos de la Comunitat, le gustaría trasladarle «las enormes dificultades que tiene el sector debido a la política de arrinconamiento al que ha sido sometido en esta pasada legislatura Puig y su gobierno». «Me gustaría decirle cara a cara en un debate el daño que le está haciendo a la libertad de enseñanza, de libre elección de centro y también a la libertad de elección de lengua que tiene en la actualidad las familias valencianas», subrayó Bonig, que incidió en que su partido tiene «un modelo claro» que apuesta por la «libertad educativa» o las bajadas de impuestos.

La líder de los populares valencianos quiso dejar claro que esta propuesta no sustituye a un debate con los representantes de los cinco o seis partidos valencianos que aspiran a tener representación en Les Corts. De hecho, avanzó que ya ha aceptado dos propuestas que se le han hecho llegar para debatir a cinco bandas en la cadena Ser y en la radiotelevisión de À Punt. A día de hoy, la principal incógnita es qué medio acogerá la iniciativa: «Dónde y cuándo quiera». Bonig sí que admitió que es «consciente» de que su idea provocará críticas desde Compromís, Ciudadanos, Podemos o Vox, que consideran este formato propio del bipartidismo y apuestan por grandes debates.

La candidata del PP a la presidencia de la Generalitat dio por seguro que el PP y el PSPV serán las principales fuerzas en la Comunitat y descartó tanto que Ciudadanos pueda superar a los populares como que Compromís logre su ansiado 'sorpasso' a los socialistas. En este sentido, destacó que, aunque el partido Mónica Oltra apuntaba maneras tras unos «excelentes resultados» en las elecciones autonómicas y locales de 2015, la gestión ha ido complicando sus aspiraciones en un contexto político «volátil y complejo». Bonig manifestó que «la estrella rutilante» que era Oltra «fue tocar poder y cambió en algunas cosas» porque «se hizo mucho más refinada y no atacaba tanto», pero «su gestión ha sido su cruz durante esta legislatura y no ha salido bien parada como apuntan además las encuestas».

«Ningún problema»

Puig quiso dejar claro desde el primer momento en que no tiene «ningún problema» con un cara a cara con Bonig y aseguró que «todos los debates son positivos» y que si se dan las condiciones no tiene «ningún problema en debatir con la líder del PP valenciano o con cualquier candidato. El presidente de la Generalitat aprovechó para señalar que no tiene «muchas ganas» de hacerle la campaña a Bonig porque, a su juicio, «sería un desastre» para la Comunitat que asumiera «un protagonismo más especial del que ha de tener». A su juicio, «ese seguidismo que se observa por parte de la señora Bonig tiene que ver con 'valencianizar el casadismo' porque, por lo demás, en este momento no se aporta nada positivo para la Comunitat».