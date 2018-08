Puig y Oltra se ven por fin hoy las caras para maquillar la crisis del Consell Ximo Puig, presidente de la Generalitat, junto a la vicepresidenta Mónica Oltra. / Manuel Molines El encuentro, enfocado al nuevo curso político, tiene lugar después de que se frustrara una primera cita en Morella a la que no pudo asistir el presidente A. C./ A. G. R. VALENCIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:04

Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, y Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, se verán hoy por fin las caras después de que la semana pasada se desatara una crisis sin precedentes en el seno del Ejecutivo valenciano. Los dos principales dirigentes a nivel autonómico podrán tratar las diferencias surgidas a raíz de la implantación de una comisaría especializada en violencia de género y el voto favorable del Gobierno regional a los objetivos de déficit marcados por el ministerio de Hacienda.

Fuentes de la Generalitat confirmaron que Puig y Oltra buscarán un hueco hoy en sus agendas para tratar de calmar las aguas después de unos días que han sido posiblemente los más convulsos de la legislatura. Ninguno de los dos dirigentes tiene agenda oficial mañana. La única que tiene un acto programado es Oltra, que será entrevistada por la tarde en À Punt. Esta cita tiene lugar después de que los principales líderes de los partidos que forman el Consell trataran de cerrar sin éxito un encuentro en Morella el pasado domingo. Puig disfrutaba esa semana de las fiestas del Sexenni pero justo cuando Oltra acudió, él tenía planeado un viaje en sus últimos días de vacaciones.

Además de esta primera reunión, en la que no se esperan declaraciones públicas, tendrá lugar un pleno extraordinario del Consell el próximo martes en el que también estará presente Gabriela Bravo, consellera de Justicia, a la que Oltra acusó de invadir competencias con la iniciativa de la creación de una comisaría especializada en violencia de género. Pese a que el único punto del día de esa reunión será el incendio de Lluntxent y la aprobación de medidas extraordinarias para paliar los daños del mismo, se comentará inevitablemente los roces entre el PSPV y Compromís.

Podemos ve truncada su iniciativa de reunir el pacto del Botànic antes del debate de política general

La crisis desatada en el seno del Gobierno valenciano hizo mover ficha a Podemos, que propuso el pasado lunes convocar la reunión del seguimiento del pacto del Botànic antes del debate de política general del próximo 11 de septiembre. Una fecha que no parece gustar tanto a sus socios. El síndic del PSPV, Manolo Mata, consideró que octubre es el momento adecuado para convocar a las tres formaciones, y recalcó que no cree que haya que hacer «reuniones para evaluar los marujeos del verano». Preguntado tras la junta de portavoces sobre si da por cerrada la crisis, afirmó que «antes había crisis y ahora hay tuitcrisis menores» y subrayó que lo que hay que hacer es «poner el VAR y ver qué ha pasado, por qué y cómo podemos volverlo a evitar». Mata defendió el argumento de que «no estamos ante una crisis ni muchísimo menos», y señaló que son los socialistas los que deben convocar la reunión. Además, añadió que cree que octubre es el momento adecuado para afrontar el presupuesto de 2019 y el calendario legislativo.

En opinión del dirigente socialista, no debería haber una reunión antes del debate de política general, pero señaló que «no se le puede negar a nadie que tenga posiciones diferentes», pues según ha recordado, los firmantes del Botànic son fuerzas políticas diferentes, aunque «las diferencias que están teniendo son mínimas». «Otra cosa es que yo piense que a veces forzar la diferencia es un error para el que la fuerza, pero adelante con los faroles. Si ellos quieren proponer cosas que no podemos asumir o no queremos asumir los demás es su responsabilidad», insistió el también vicesecretario del PSPV en clara referencia a Compromís.

Desde la coalición nacionalista, Mónica Àlvaro, diputada y portavoz adjunta, indicó que la reunión de seguimiento del pacto es ordinaria, y remarcó que se baraja celebrarla en unos quince días, aunque es una cuestión de ajustar las agendas de todos los miembros. El portavoz de Podemos y secretario general del partido morado, Antonio Estañ, reclamó que la reunión se celebre «lo antes posible» para poder marcar los objetivos de cara a «un curso político más corto» y afirmó que espera tener una fecha para ese encuentro esta misma semana.