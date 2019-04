«Puig en Madrid no pinta nada, es un presidente abocado a la irrelevancia» Teodoro García Egea, secretario general del PP, en el autobús del Partido Popular aparcado en la plaza Mayor de Gandia. / tarek/pp Teodoro García Egea asegura que el PSPV no invita a la Comunitat al líder del Ejecutivo porque «es una persona que resta» ROCÍO ESCRIHUELA Jueves, 18 abril 2019, 00:47

gandia. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, visitó ayer Gandia junto con la candidata a la Generalitat de los populares, Isabel Bonig, para participar en la plaza Mayor en una paella popular con simpatizantes y militantes junto al candidato a la alcaldía de la capital de la Safor, Víctor Soler.

En el autobús de los populares, García Egea desgranó para LAS PROVINCIAS las líneas del programa del Partido Popular sobre las infraestructuras que necesita la Comunitat y arremetió contra Ximo Puig y Mónica Oltra, a quienes invitó a presentarse en coalición porque «forman un tándem que demuestra que al final la izquierda donde puede se pone de acuerdo porque son lo mismo».

«Puig y Oltra han estado mucho tiempo peleándose, pero es evidente que lo mejor es que se presenten en coalición, sería lo más transparente», apuntó el secretario general del PP. Para hacer frente a «ese totalitarismo», García Egea considera que Isabel Bonig «ha formado un gran equipo, que tiene un proyecto que va mucho más allá del 28 de abril» y que «objetivamente es la gran beneficiada» de la coincidencia electoral de las elecciones generales con las autonómicas.

El PP apuesta por «reactivar en paralelo» el corredor mediterráneo y el tren de la costa

Afirmación que hace al apuntar que Bonig se presenta con un «tándem» con Pablo Casado que «ha conseguido reilusionar a todos y es un ejemplo de persona con garantías», mientras que opina que la dupla Ximo Puig - Pedro Sánchez, «resta». Para el secretario general de los populares, el líder de los socialistas valencianos «en Madrid no pinta nada. Cuando era diputado no se le hacía mucho caso y ahora es un presidente abocado a la irrelevancia».

García Egea apunta que Puig no invita al presidente del Gobierno a la Comunitat para que no le reste apoyos porque Sánchez «ha vendido la legitimidad que antes tenía la Comunitat para dársela a los socios independentistas que quieren incluso anexionar la Comunitat a su proyecto idílico de esos Països Catalans». Porque la mano derecha de Casado no dudó en afirmar que «hay un intento claro de los socios de Pedro Sánchez de catalanizar otros territorios».

El secretario general del PP aseguró que tanto Baleares como Valencia «no son anexo de nadie y tienen personalidad e identidad propias». «Son valencianos de España y españoles de Valencia, no son catalanes de ningún sitio», señaló.

Comunicaciones

Las infraestructuras que necesita la Comunitat son otro de los frentes que abordó el miembro de la ejecutiva del Partido Popular. García Egea garantizó la gratuidad de la AP-7, apostó por los trasvases y por conectar territorios con el corredor mediterráneo y el tren de la costa.

«Abogo por eliminar el peaje de la AP-7 como nosotros planteamos en su momento. Es el compromiso que tenemos», manifestó el popular que añadió que los ciudadanos «deberían tener las mismas oportunidades en todos los territorios». Por ese mismo motivo, considera que el PP debe «reactivar en paralelo» dos vías de comunicación trascendentales para «hacer esa España circular de la que habla el corredor mediterráneo porque conectar territorios y conectar personas es darle más oportunidades».

Precisamente un ministro popular, Íñigo de la Serna, presentó el plan ferroviario que aún está sobre la mesa. En esta situación hizo hincapié García Egea que indicó que el PP «siempre ha luchado, pero que el último gobierno, a pesar de tener un ministro de Fomento valenciano, hemos visto cómo las obras se han ralentizado e incluso la conexión con Almería a través de la Región de Murcia se ha parado en seco».

Los populares también se han comprometido con los trasvases y «nuestro programa lo deja muy claro». «Creemos que los trasvases ahondan en la solidaridad de territorios, reducen la desertización, luchan contra el cambio climático y garantizan que la agricultura pueda seguir existiendo donde hay déficit hídrico», apuntó a la vez que añadió que la apuesta del PP es «dar libertad a los agricultores para que puedan ceder derechos en los casos en los que no vayan a utilizar el agua».

Deuda histórica

En palabras del secretario general, el PP ha adquirido el compromiso de una reforma integral del sistema de financiación para «garantizar la igualdad de los españoles ante la ley» y que podrá poner fin a la deuda histórica que mantiene la Comunitat que García Egea reconoció que es la «peor financiada de toda España». Para solucionar el problema, el Partido Popular tendrá en cuenta causas objetivas como la densidad de población para que «no haya españoles de primera y de segunda».

El secretario general del PP aprovechó su visita a Gandia para remarcar el compromiso de su partido para que gobierne la lista más votada y no se repita este caso donde un único edil de Ciudadanos dio la alcaldía a un gobierno de izquierdas aunque ganaron los comicios los populares. «Gandia es el ejemplo máximo de que la coherencia de Ciudadanos va por barrios. No sabe muy bien qué opina, los días pares dice una cosa, y los impares otra», concluyó el dirigente popular.