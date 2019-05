Puig insta a Compromís a que cierre ya el debate sobre la presidencia de Les Corts Dirigentes socialistas tras la primera reunión del grupo parlamentario. / IRENE MARSILLA El PSPV admite que es posible que se nombre a un presidente provisional de su grupo hasta que los nacionalistas zanjen la discusión interna CERVELLERA/ BURGUERA VALENCIA. Sábado, 11 mayo 2019, 00:58

Las elecciones autonómicas del pasado 28 de abril dieron a la izquierda una mayoría parlamentaria que le aseguraba reeditar el Consell del Botánico que compartían PSPV y Compromís y al que en esta ocasión se incorporaría Unides Podem. La primera decisión que tenían que tomar los socios era la elección de los miembros de la Mesa de Les Corts y su presidente. Existía una convicción entre los socialistas y el partido morado de que eran los nacionalistas los que debían volver a ocupar esa representación. Por ello, apuntaban de forma clara al que ha ostentado el cargo los últimos cuatro años, Enric Morera. Pero pese al respaldo externo, Morera se ha encontrado con reticencias dentro de su propia formación, que está inmersa en un debate interno que ha bloqueado la toma de decisiones. Una situación que obligó ayer a Ximo Puig, presidente de la Generalitat en funciones, a instar a Compromís para que se pronuncie y desbloquee un nombramiento que tendrá que producirse en tan sólo cinco días.

Puig, tras reunirse con el grupo socialista, aseguró que Morera ha sido «un buen presidente» y le tiene «profundo respeto y estima» pero remarcó que no le corresponde a él decidir ya que considera es algo que debe hacer «Compromís, quien la ha ostentado hasta ahora, y nosotros defenderemos la propuesta que hagan». El líder del PSPV cree que es necesario llegar a a constitución de Les Corts con un acuerdo cerrado sobre la Mesa para que no tenga que nombrarse un presidente provisional como ocurrió en la anterior legislatura con Francesc Colomer. No duró ni un mes.

El problema es que desde Compromís no tienen claro quién debe ocupar este puesto. El nombre de Morera no termina de gustar ni a Iniciativa, el sector liderado por Mónica Oltra, ni a una parte del partido mayoritario de la coalición, el Bloc, del que Morera fue secretario general. En el seno de Compromís sí se comparte la idea de que la presidencia de Les Corts la debería ocupar el Bloc pero a día de hoy nadie se atreve a descartar otras posibilidades.

El Bloc reclama tener interlocución directa con el PSPV para restar protagonismo a Oltra

El debate interno de Compromís se circunscribe otros asuntos que han tensado la organización y que también complican el nombramiento de Morera. El Bloc, aunque es el partido mayoritario, ha tenido los últimos años una visibilidad política eclipsada por la estrella de Oltra y reclama mayor interlocución en las negociaciones del nuevo Consell. En 2015, con los nacionalistas liderados por Morera, pendiente de la presidencia de Les Corts, cedieron el protagonismo en la negociación con el PSPV a la hoy vicepresidenta y su equipo. En esta ocasión, el Bloc busca interlocución directa con los socialistas.

La figura de Vicent Marzà, titular de Educación, está cobrando un gran protagonismo en este contexto de indefinición. El conseller es la figura más representativa en el Gobierno del Bloc, pues está en sintonía tanto con Àgueda Micó, la líder del partido, como con Fran Ferri, el portavoz en Les Corts. A eso se le une la afinidad del conseller con sus compañeros socialistas y con Presidencia, circunstancia que ha reforzado su figura y puede trasladarse ahora a las negociaciones del nuevo Botánico. La duda está en si Compromís habrá podido avanzar este debate antes del martes, cuando empiezan de forma oficial las negociaciones para el futuro Consell y Les Corts.