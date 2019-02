Puig exige que las elecciones de mayo no se «contaminen»

El presidente Puig no quiso confirmar ayer que medite un adelanto electoral de los comicios autonómicos. No obstante, si reclamó con insistencia que las elecciones para la Generalitat del 26 de mayo no se vean «contaminadas» por la política nacional. «Que los valencianos decidan su voto según lo que hecho el Consell, sin contaminaciones. Queremos que las elecciones autonómicas tengan un debate autonómico», indicó el presidente de la Generalitat, que a la pregunta de si se está planteando un adelanto electoral indicó que «no rechazamos nada», y señaló que, desde la Generalitat (él, como presidente) «tenemos la capacidad» para variar la fecha de los comicios.

«Lo normal en estas condiciones es que se celebren el último domingo de mayo», precisó, aunque reiteró que se trata de una potestad que le corresponde como jefe del Consell y no va «a renunciar nunca a ella», al tiempo que defendió la importancia de un debate en clave valenciana y «sereno». Si finalmente Sánchez establece otra fecha para las elecciones nacionales, Puig no se vería obligado a evitar la «contaminación».