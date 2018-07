Puig eleva el tono reivindicativo ante Sánchez y le pide que aborde ya la financiación Ximo Puig, durante un acto ayer en Valencia. / efe/kai Försterling Emplaza al presidente del Gobierno a asumir este asunto como un «elemento central de la agenda territorial» JC. F. M. Lunes, 16 julio 2018, 23:48

Primero fue el presidente de la patronal autonómica, después los portavoces de los grupos parlamentarios. Y ayer el president de la Generalitat. Ximo Puig terció ayer ante los mensajes que llegan desde el Ejecutivo central y que advierten de que no habrá reforma del sistema de financiación autonómica en la actual legislatura. Y, como habían hecho previamente Salvador Navarro y, a continuación, los portavoces de los partidos que sostienen al Consell, emplazó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a recuperar el debate de la reforma de la financiación como un «elemento central de la agenda territorial y de la agenda de defensa del estado de bienestar».

Puig precisó que los valencianos hacen «esa exigencia» desde «la lealtad reivindicativa» y como venían haciendo desde anteriores etapas. «Como con el Gobierno anterior, continuará ahora», resaltó. La posición del Ejecutivo valenciano en relación con la reforma de la financiación sigue siendo la de exigir que se acometa lo antes posible, aunque también es cierto que las voces críticas con el retraso en la convocatoria de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debería abordar este asunto, han sido escasas.

El presidente del Consell consideró que espera, «más pronto que tarde, cuando tenga la reunión con el presidente Sánchez» hacerle llegar esa idea sobre la necesidad de abordar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica. «Se lo haré llegar, se lo explicitaré y vamos a ver cómo poco a poco se va desbloqueando esta cuestión», expuso. El jefe del Consell admitió que no hay todavía fecha para ese encuentro con el presidente del Ejecutivo central pero apuntó que estima que «será pronto».

El presidente recuerda que Sánchez planteó medidas para aplicar ya a las CC AA infrafinanciadas

El presidente de la Generalitat agregado respecto a la financiación autonómica que es «extraordinariamente interesante» que además de «la reforma del modelo» se tengan en cuenta medidas para los territorios con «infrafinanciación».

«Hay una parte que anunció él -dijo en alusión a Sánchez- y que nos parece extraordinariamente interesante, que aparte de la reforma del modelo que ya se implementen medidas para aquellas comunidades que padecemos la infrafinanciación».

Por otro lado, preguntado por si le inquietan las declaraciones del ministro de Fomento y responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, respecto a la deuda de las comunidades autónomas, Puig indicó que «quita de la deuda o mutualización son distintas maneras de entender la reestructuración de la deuda». Ábalos apuntó en una entrevista este domingo que el Gobierno no se plantea condonar deuda a las comunidades autónomas y señaló que si hubiera una mutualización sería en conjunto y teniendo en cuenta la financiación de forma global.

«Creo que si está hablando de una mutualización, estamos hablando de esto. No es que no me preocupe, es que quita de la deuda o mutualización son distintas maneras de entender la reestructuración de la deuda», expuso Puig.