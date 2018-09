Puig defiende que Rodríguez opte a la alcaldía de Ontinyent pese a su imputación El líder del PSPV, que suspendió de militancia al expresidente de la Diputación, dice que los jueces no deciden los candidatos de su partido JC. FERRIOL MOYA VALENCIA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:35

El presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, consideró ayer que Jorge Rodríguez tiene, en este momento «la capacidad de presentarse» como cartel electoral de los socialistas valencianos para la alcaldía de Ontinyent. El secretario general del PSPV terció en el debate abierto respecto al horizonte político y judicial del expresidente de la Diputación -detenido a finales del mes de junio en el marco de la Operación Alquería- y remarcó que no son los jueces «sino la ética» los que acabarán decidiendo si Rodríguez ocupa ese puesto.

Puig se refirió a la situación de Rodríguez la semana en que las localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, como Ontinyent, tienen de plazo para que los precandidatos a primarias aclaren sus intenciones. El alcalde de Ontinyent está suspendido cautelarmente de militancia del PSPV -decisión adoptada por el propio Puig la misma noche de la detención de Rodríguez- y está imputado por los supuestos delitos de prevaricación y malversación que habría cometido con la designación de directivos de una empresa de la corporación provincial pese a disponer de diversos informes jurídicos que advertían de la irregularidad de aquella decisión.

Puig señaló ayer que Jorge Rodríguez «tiene las posibilidades de presentarse en su agrupación» y «en función de esto la agrupación local decidirá». «En este momento él tiene la capacidad de presentarse y la agrupación de proponerle», señaló. El comentario de Puig coincide con la posición, adelantada la semana pasada por este diario, de Blanquerías, de considerar que la situación judicial del alcalde de Ontinyent -dejó la presidencia de la Diputación pero se ha aferrado a ese cargo- no vulnera el código ético de los socialistas, que señala que la línea roja para un cargo público es la apertura de juicio oral. Mientras Ferraz guarda silencio, otras fuentes socialistas remarcan, en cambio, que una imputación judicial sí que debería de ser un impedimento para formar parte de una candidatura electoral.

Blanquerías ve clave para la Diputación el resultado que se obtenga en la localidad de Ontinyent

No obstante, Puig señaló ayer que los socialistas valencianos esperan que se levante el secreto de sumario de la Operación Alquería, «lo más pronto posible», para a partir de ahí saber «qué hay». No obstante, Puig aseveró que «quien decide la presentación o no de un candidato en el Partido Socialista no son los jueces» sino «la ética». La reflexión parece dejar entrever que los socialistas no tomarán una decisión definitiva hasta que se levante el secreto de sumario del caso Alquería. Es decir, la condición actual y quizá futura de Rodríguez como imputado no sería un problema. Y sí en cambio la valoración ética que el partido pueda hacer de los hechos que puedan hacerse públicos cuando se desvele el sumario de este caso. «Si hay un problema ético, al margen de lo que digan los jueces, se tomarán decisiones» como se han tomado «en otros casos».

El sí de Blanquerías a que Rodríguez encabece la lista del PSPV por Ontinyent ha coincidido en el tiempo con algunas informaciones que ratifican la intención del alcalde de presentarse con ese partido. De he cho, se ha llegado a asegurar que Rodríguez en ningún caso se habría planteado la posibilidad de presentarse a la alcaldía bajo ninguna otra fórmula que no fuera encabezando la lista del PSPV -en contra de lo que el propio alcalde de Ontinyent ha trasladado durante las últimas semanas a algunos de sus colaboradores-. Para el PSPV, el resultado de Ontinyent puede ser clave para lograr los apoyos necesarios para conquistar el diputado provincial de ese partido judicial y conservar así la mayoría en la Diputación de Valencia.