Puig cierra la puerta a que À Punt incremente su presupuesto en 2019Bochornosa e injustificada petición, según la oposición Oltra, Soriano, Marco, Puig, Morera y Soler en la presentación del logotipo de À Punt, hace un año. / D. TORRES El presidente de la Generalitat insta a la corporación audiovisual valenciana a ser más eficiente en la gestión de los recursos BURGUERA VALENCIA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:15

La petición oficial de À Punt de incrementar su presupuesto no ha sobrevivido ni 72 horas. El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprobó durante la mañana del pasado jueves un anteproyecto de presupuesto de 68,99 millones euros para el próximo año, de los que 53,7 corresponderán a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació y 23 millones irán destinados a la partida de personal. La propuesta no ha madurado. Ayer, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dio carpetazo a las intenciones de À Punt. Tendrán que apañarse con lo que tienen. Al jefe del Consell no le parece razonable incrementar el presupuesto anual un 25% cuando el nuevo ente apenas trabajará medio año con el presupuesto actual. La negativa de Puig es categórica y coherente con las reservas que demostró el grupo socialista en Les Corts cuando conoció las pretensiones de la directora general de À Punt, Empar Marco, que el martes anunció en la Comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual su intención de que se incrementase el presupuesto del ente. Los socialistas cuestionaron ese aumento, mientras que Compromís y Podemos lo apoyaron. Ciudadanos y, sobre todo, el PP, cargaron contra esa subida del 25% en el presupuesto.

Toque de atención

«Cada uno en la administración tiene que ser responsable con los recursos que tiene. ¿Que se desean más recursos en el futuro? Todo el mundo tiene derecho a tener unas ambiciones de futuro, pero en estos momentos lo que hay que hacer es gestionar los recursos de la mejor manera posible, tanto en la televisión como en cualquier otro estamento público», señaló Puig en unas declaraciones a la Cadena Ser, donde, además, señaló que «para el próximo presupuesto, la situación de la televisión pública deberá pasar por la mejora de la eficiencia y de la gestión de los recursos». Un toque de atención a los gestores de la televisión para que se quejen menos y saquen provecho a los más de 50 millones de euros que reciben anualmente, una de las cantidades más bajas de las televisiones públicas valencianas.

À Punt tendrá que esmerarse en captar más recursos a través de la publicidad. Sin embargo, esos ingresos sólo llegarán mediante unos índices de audiencia atractivos, un factor que ni siquiera se puede comprobar cómo se desarrolla hasta ahora por la resistencia de los directivos de la CVMC a solicitar las mediciones, una negativa que se mantuvo durante meses hasta que, finalmente, À Punt suscribió el servicio de mediciones, cuyos primeros datos comenzarán a conocerse este mismo mes.

«Hay factores claves en el desarrollo de la Comunitat Valenciana, desde la innovación a las universidades, que también necesitan más recursos. Ya sé que los necesitan. Muchos más recursos en ámbitos fundamentales, comenzando por los servicios sociales. En 2019 no habrá más presupuesto para À Punt», anunció el presidente de la Generalitat.

El jefe del Consell recordó ayer que su Gobierno «ha reconstruido el servicio público de radiotelevisión desde la independencia, desde el modo que se decidió en Les Corts, pero efectivamente, el marco presupuestario debe establecerlo el Consell y eso está fijado en base a las prioridades fundamentales».

El portazo presidencial se vivió con sorpresa entre los directivos de À Punt, mientras que algunos cargos públicos de Compromís criticaron en las redes sociales a Puig (»a ver si le dice eso a Hosbec», replicó en las redes sociales un edil nacionalista, en relación a la buena relación que el dirigente socialista mantiene con la patronal del turismo). En cualquier caso, la tibieza de la cúpula del Consell el pasado viernes cuando fue interrogado por la cuestión ya anticipaba la negativa a abrir más el grifo para el ente audiovisual público.

«Cuando se elabora un presupuesto, todos los departamentos quieren más recursos» y el conseller de Hacienda «tendrá que hacer como siempre un ejercicio de prioridades» y llevarlo al gobierno para que se valore». Así lo señaló el jefe del Consell el viernes.

«El pobre conseller de Hacienda tendrá que hacer, como siempre, un ejercicio de prioridades, que elevará al Gobierno y el Gobierno en su conjunto tomará las decisiones que debe tomar. Es un presupuesto difícil en estos momentos si el PP en España continúa boicoteando el cambio en la ley para que se pueda producir, entre otras cosas, que el margen que nos da Europa se pueda aceptar», explicó Puig.

La vicepresidenta Mónica Oltra, cuyo partido, Compromís, sí mostró buena predisposición para subir la asignación presupuestaria de À Punt, destacó el viernes la importancia de invertir en cultura audiovisual y, en este sentido, señaló que el dinero que se destina a los medios de comunicación públicos en valenciano supone «un motor económico» para la industria audiovisual. No obstante, Oltra añadió que el Consell «estudiará la propuesta para ver en qué se concreta» y atenderá «de la manera que se considere a la vista de las concreciones». La respuesta, finalmente, es no.

La oposición al Consell se mostró muy crítica desde que se conoció la intención de À Punt de incrementar su presupuesto. El presidente del grupo parlamentario popular, Jorge Bellver, tildó de «absolutamente bochornoso» que la televisión pública valenciana «quiera incrementar un 30 por ciento su presupuesto tres meses después de su puesta en marcha». Por su parte, el grupo parlamentario Cs reclamó explicaciones al presidente del consejo rector de la CVMC, Enrique Soriano, para explicar a qué se debe la aprobación del aumento de presupuesto. «No es el momento ni una prioridad para los valencianos gastar tal cantidad. No está justificado», señaló el diputado Toni Subiela.