PUIG Y BONIG AFILAN SU PERFIL INSTITUCIONAL Los cinco candidatos de las elecciones autonómicas, en el debate organizado ayer por la Cadena SER. / irene marsilla PSPV y PP escenifican su liderazgo de los dos bloques BURGUERA Sábado, 13 abril 2019, 00:50

A pesar de que el PSPV no tiene inconveniente en dejar abierta la posibilidad de pactar con alguien más que sus actuales socios del Botánico (básicamente con Ciudadanos), los discursos de unos y otros no hacen otra cosa que afianzar la idea de los dos bloques, izquierda y derecha, como las alternativas para el votante. Visto lo visto, lo mejor es consolidar posiciones a tenor de la cantidad de voto por definir. Frente a tanto sufragio indeciso, Ximo Puig se ofrece como el único de los 'suyos' que puede ser presidente, mientras que la candidata del PP, Isabel Bonig, institucionaliza su imagen y su discurso. La vehemencia de la que hizo gala durante toda la legislatura, sobre todo en los debates desarrollados en Les Corts, ha dejado paso a una campaña muy propositiva: revolución fiscal, medidas relacionadas con el trabajo en casa... El programa de los populares está a la vista desde principios de semana, mientras otros partidos lo presentaron ayer o circunscriben sus propuestas a las que ofrecen sus partidos a nivel nacional.

A pesar de que las encuestas no le auguran buenos resultados, quizá a Bonig le cuadren las cuentas como bloque, y en este sentido, desde su partido apuntan a que puede convertirse en la primera mujer presidenta de la Generalitat, una posibilidad que también esgrimía Compromís durante las pasadas elecciones y que en esta ocasión aún no ha cobrado fuerza como mensaje desde la coalición nacionalista, posiblemente porque la realidad es muy tozuda.

Mónica Oltra está centrando su discurso en defender la gestión de Compromís, la marca de la coalición, que en unas elecciones autonómicas solapadas con las nacionales queda muy eclipsada. La vicepresidenta aspira a mantener, si acaso mejorar levemente y como mucho, los datos electorales de 2015, momento en que los apoyos no le dieron para ser presidenta, mucho menos ahora que el socialista Ximo Puig se muestra tan seguro de sí mismo que en sus intervenciones públicas se atreve hasta a reclamar a los potenciales votantes que, si el PSPV no les convence demasiado, busquen, comparen y voten a cualquiera del resto de opciones progresistas. Esa generosa oferta también contribuye a la imagen de 'bonhomía' que el líder socialista cultiva desde hace años. A la vista del CIS y de las encuestas, al PSPV le sobran tantos votos que hasta no parece molestarle regalarlos al resto de los partidos del bloque que ha liderado durante los últimos cuatro años, y así nadie se sienta desubicado ni termine reprochándole el adelanto electoral de las autonómicas.

Puig está adoptando una posición muy similar a la de Pedro Sánchez, que también recibe un trato preferente en las encuestas. El presidente del Gobierno central ha abierto la campaña reivindicando la política «noble» en contraposición al insulto y la crispación. Nada queda en él de aquel aspirante que, en la cara de Rajoy, le acusó de no ser «una persona decente». Un talante casi calcado es el que emplea Puig, que se presenta como garante de la moderación. El candidato socialista se siente tan ganador que ni siquiera marca territorio frente a Podemos, que en su día aspiró a un 'sorpasso' que ahora ni siquiera se plantea su aspirante a presidir la Generalitat. Rubén Martínez Dalmau se ofrece como una opción complementaria. Los podemistas han entregado la cuchara desde antes de que se convocasen las elecciones, literalmente. Por su parte, Vox, en lo que se refiere a la Generalitat, recita como un verso suelto porque, de hecho, contempla con suspicacia el papel de las autonomías.

En el bloque de la derecha, es Toni Cantó el que toca más palos. A pesar de que tiene posibilidades de acabar por delante del PP, según el CIS autonómico, al candidato de Ciudadanos le cuesta abandonar un tono duro que le dio resultado en el Congreso para alcanzar popularidad y que ahora también le permite repartir estopa con crudeza tanto a PP como al PSPV, por lo que no parece muy proclive a ponerse el traje de Molt Honorable. De momento.