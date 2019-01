El Consell saca 500 viviendas de alquiler social de Criteria Caixa Roberto Milán Ximo Puig ha anunciado la firma de un convenio el próximo mes de febrero EUROPA PRESS Jueves, 31 enero 2019, 15:55

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado la firma de un convenio con Criteria Caixa en el mes de febrero para poner en alquiler social 500 viviendas.

Puig se ha pronunciado en estos términos en la sesión de control de hoy jueves, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el síndic de Podem, Antonio Estañ, sobre si considera que el «Gobierno está cumpliendo con los compromisos para mejorar las condiciones de los valencianos».

Al respecto, ha señalado que el ejecutivo central solo lleva ocho meses y no se le puede exigir lo que se pedía a otros que llevaban más tiempo, pero ha remarcado que el nivel de exigencia debe ser «máximo» porque sigue habiendo «claro oscuro» porque «todo no se puede resolver en ocho meses».

En cualquier caso, ha destacado que se han revertido los «grandes recortes y se han parado las políticas de ajuste» y se han presentado unos Presupuestos Generales del estado (PGE) para 2019 que espera que finalmente «cuenten con apoyo mayoritario». Además, ha destacado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas que benefician a los valencianos como es la subida del Salario Mínimo.

Estañ, no obstante, ha lamentado que el proyecto de PGE mantiene la «desigualdad» en la provincia de Alicante, así como ha lamentado que el Gobierno no hay cumplido con algunos compromisos como la reforma del sistema de financiación.

«No solo nos jugamos los intereses del pueblo valenciano, sino un modelo de Comunitat y España que nos haga garantizar un marco de derechos y de libertados que en este momento están en riesgo y solamente tenemos dos opciones: o redoblamos la apuesta de futuro, garantizamos derechos y cumplimos los compromisos ofreciendo confianza en el cambio o tendremos un regreso al pasado, algo que una sociedad como la valenciana no se puede permitir», ha subrayado.

Al respecto de la reforma del sistema de financiación, Ximo Puig ha admitido: «Estamos donde estábamos y seguimos estando ahí» y, en este punto, ha avanzado la visita de la ministra de Hacienda para reunirse con los agentes sociales y la Generalitat este mes de febrero.

Por otro lado, el 'president' ha indicado los PGE, si salvan la oposición, tendrán capacidad de avanzar. «¿Es mejor tener presupuesto o no?», se ha preguntado para remarcar que «es mucho mejor tenerlos porque, aunque sean mejorables, son mejores que los anteriores y significan estabilidad e irían bien para la economía valenciana».

Respecto a Alicante, ha reconocido que la inversión «solo crece el 35%» pero ha puntualizado que la provincia en las anteriores cuentas era «la última en España». En cualquier caso, ha señalado que en el proceso de debate parlamentario estas inversiones puedan aumentar. «Lo que más me preocupa es que haya estabilidad y convivencia y eso es lo que garantiza gobiernos que no son radicales», ha zanjado.

«Grandes titulares» sin retorno

Por otra parte, la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha cuestionado al presidente sobre cómo valora la implementación de las políticas sociales llevadas a cabo por su Consell en la Comunitat durante su legislatura porque ha barruntado que «si por algo pasarán a la historia es por buscar grandes titulares periodísticos pero con poco retorno a la sociedad más allá de a sus enchufados».

Sánchez ha mantenido que están «cansados» de oír lo que no pueden hacer por la herencia recibida pero «faltan a la verdad» porque «tan malo es que no existan medidas como que no se pongan en marcha». «Están encantados de ponerse medallitas y salir en prensa», ha criticado.

De hecho, se ha remitido a las quejas de oficio del síndic por las demoras generalizadas en el reconocimiento por la discapacidad. «No han estado a la altura, las políticas sociales dejan mucho que desear y el Pacto del Botànic es incapaz de gestionar y mejorar la vida de los valencianos», ha afirmado.

Puig ha contestado que necesitan «más tiempo» para aplicar todas las políticas sociales pero «se ha hecho un esfuerzo especial». «No se arregla de un día para otro pero hay un cambio de paradigma» ha recalcado Puig, que le ha aclarado: «No veníamos a salvar a nadie -como le ha acusado Sánchez- sino a rescatar», ha hecho notar.