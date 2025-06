El PSPV vota en Les Corts contra la exigencia del FLA al Gobierno y Compromís es abstiene

El PP ha presentado una PNL en la que Les Corts reclama la llegada del FLA a la Comunitat. El Consell lleva meses recordando que ... la falta de liquidez está estrangulando económicamente a la Generalitat. La secretaria del PSPV, Diana Morant, admitió hace dos semanas que «probablemente» sí tendría que llegar ese fondo. Sin embargo, los socialistas valencianos votarán en contra porque consideran que los populares en la Generalitat reclaman al Gobierno el dinero que renuncian a recaudar después de rebajar impuestos como el de Sucesiones. Por esa misma razón, Compromís ha anunciado que no apoyará esa reclamación, y se abstendrá. La falta de unidad en la política valenciana a la hora de reclamar transferencias y financiación al Gobierno se acentúa.

«El PSOE tiene una estrategia, que es asfixiar al pueblo valenciano», ha asegurado el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, mientras que en el debate en la Cámara, su adjunta, Laura Chulià también ha señalado que Compromís es «una gran mentira. Si de verdad su prioridad fuera obtener los recursos necesarios para los valencianos no harían enmiendas a nuestra propuesta para alterar y confundir lo urgente con lo necesario, porque ahora mismo necesitamos cambiar la financiación pero aún es más preciso que llegue de manera inmediata una liquidez que durante más de una década el Gobierno enviaba y ahora no quiere hacerlo. Si esto hubiera sido una prioridad de Puigdemont, esto ni se discutiría».

Por parte de Compromís, Carles Esteve ha tenido que defender la posición de abstención señalando la falta de coherencia por parte del PP, «que pide la solidaridad nacional pero que con los únicos que ellos se solidarizan es con las grandes fortunas que quieren pagar menos en la Comunitat».

«Los otros (los socialistas en el Gobierno) pueden tener culpa pero uno primero debe ver lo que hace, y me refiero al PP y a Feijóo, que se ha posicionado en contra de la condonación de deuda, se ha bloqueado en Les Corts la Ley de Tracte Just, y con todo eso, los populares tienen la cara dura de presentar esta propuesta cuando se ha regalado bajadas de hasta 500 millones en impuestos a lo más ricos y 14 millones a Iberdrola a través de las nucleares», ha señalado Joan Baldoví, síndic de Compromís.

Desde Vox, Teresa Ramírez, ha defendido el voto positivo de su partido porque, aunque lo consideran un «parche», según el síndic voxista, José María Llanos, «ahora lo necesitamos, que aprueben el FLA extraordinario y se apoye a esta región, que está haciendo un enorme esfuerzo por avanzar».

«Pues probablemente tenga que llegar un FLA extraordinario pero en la Comunitat, para pelear ese FLA, lo que tiene que hacer la Generalitat es sentarse de manera leal con el Gobierno de España y no levantarse de las mesas. O que lo que se acuerda por ejemplo en las conferencias sectoriales luego se traduzca en voto en el Congreso de los Diputados. Pero el PP está votando a todo que no en el Congreso de los Diputados y eso tiene consecuencias. Votar en contra al techo de gasto tiene consecuencias y por tanto lo que no se puede es pensar que boicotear al Gobierno de España y que eso luego no tiene una traslación a las cuentas de la Generalitat», señaló Morant hace dos semanas. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha esgrimido también la falta de coherencia del PP.

El diputado socialista Toni Gaspar ha considera que «las cifras no indican la hecatombe económica que ustedes pronostican. Con los mismos datos del año pasado sí pagaban a las farmacias que ahora dicen que no pueden pagar». Gaspar ha recalcado las palabras de Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana: «Es un sinsentido haber aprobado el mayor presupuesto de la historia de la Generalitat y en junio no tener dinero para pagar a las farmacias». Gaspar ha considerado que en el PP valenciano «no son buenos gestores».

Chuliá ha criticado que los socialistas valencianos no pidan ayuda «a su número 1, a Sánchez, y pidan la reforma del sistema de financiación. Me gustaría que les reclamasen las entregas a cuenta, el desbloqueo del FLA extraordinario que, a día de hoy, se niega a la Comunitat por primera vez en 13 años». La adjunta popular ha considerado que el PSPV no son «socialistas valencianos sino socialistas sanchistas», porque solo atienden las necesidades de su líder y no de los valencianos. Gaspar ha admitido que ahora mismo «los argumentos de nadie convencen a nadie», pero ha considerado que Chuliá y el PP «viven en una realidad paralela», y le ha preguntado «qué fuman ustedes», lo que ha generado que Aguilella se dirigiese a Gaspar a retarle: «Vamos a hacernos una analítica tú y yo a ver qué sale». Tensión verbal que adorna un enfrentamiento político que, finalmente, lo que propicia es que los valencianos no dispongan de una posición unitaria en materia de infrafinanciación.