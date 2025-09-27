El PSPV traslada a la jueza de la dana los datos de los 37 usuarios de teleasistencia fallecidos

El PSPV ha exigido este viernes la comparecencia urgente de la vicepresidenta Camarero en Les Corts Valencianes y ha anunciado que trasladará toda la información ... sobre los 37 fallecidos usuarios de teleasistencia a la jueza de Catarroja para que la incluya en la causa que investiga la dana del 29 de octubre. Así lo han trasladado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y la diputada socialista Rosa Peris, quienes han lamentado que «si la Generalitat hubiera avisado a tiempo, el día 29 de octubre podríamos haber salvado a mucha gente pero Camarero ignoró los avisos de la AEMET al no considerarlos importantes y se fue a entregar unos premios» y se han preguntado «cómo puede la vicepresidenta exigir un nivel de seguridad y respuesta inmediata a las personas dependientes cuando ella no lo tuvo».

El síndic socialista ha señalado que «el 29 de octubre las personas dependientes que estaban en sus casas pidiendo auxilio y apretando a un botón no se encontraron a nadie al otro lado» y ha apuntado que «la corrupción moral del Consell y la poca humanidad del PP hace insostenible que Mazón y todo su equipo continúen en la Generalitat».

Muñoz ha insistido que «esta situación es insostenible y por eso no nos cansaremos de pedir la dimisión de Carlos Mazón, que todo el PP salga de las instituciones y una convocatoria electoral» y ha anunciado que «desde el Grupo Socialista en Les Corts vamos a ampliar la solicitud de documentación para conocer a qué hora y desde dónde se produjeron las llamadas».

La diputada socialista Rosa Peris ha acusado a Susana Camarero de mentir y ha asegurado que «es falso que los días 28 y 29 de septiembre se alertará a las personas dependientes, se produjeron cero llamadas esos días» y ha recordado que «tenían la capacidad y los medios para llamar, pero no lo hicieron, podríamos haber salvado la vida de 37 personas».

Además, Peris ha explicado que la Generalitat puso en marcha la campaña climatológica los días 30 y 31 de octubre cuando se realizaron 7.000 llamadas frente a las cero que hicieron el día 29 de octubre y ha insistido en que «es demoledor ver como la vicepresidenta no activó el sistema de teleasistencia para proteger a personas que cuando el agua entraba en sus casas no podían hacer nada para salvarse». «Es insostenible y exigimos su dimisión», ha concluido.

El PP replica

La portavoz adjunta del Grupo Popular, Laura Chulià, ha hecho hincapié en que «es un servicio asistencial, son llamadas individualizadas que se hacen de manera ordinaria, porque cada persona tiene unas necesidades concretas». Ante eso, Chulià ha reiterado que «se trata de un servicio asistencial, no es un servicio metrológico ni de emergencias».

La diputada popular ha recordado que en los municipios afectados por la riada «más de 17.000 personas son usuarios de teleasistencia» y «efectivamente se hicieron las llamadas habituales a los usuarios los días anteriores, el mismo día y los posteriores, en los que se efectuaron llamadas para recoger todas esas necesidades asistenciales que venían derivadas de la situación y de la catástrofe que vivimos».

«Se pudieron gestionar y coordinar las necesidades en materia de asistencia médica, de coordinación de entrega de alimentos o de cualquier otro tipo de necesidad asistencial» ha insistido Chulià, quien ha lamentado que el 29 de octubre «no se dispuso de información por parte de ninguna de las agencias estatales, dependientes del Gobierno de Sánchez, que disponían de esos recursos durante las dos horas más fatídicas en las que el barranco del Poyo pasó de ser un barranco prácticamente seco a un río con un caudal cuatro veces superior al Ebro».

Chulià ha recordado que en sede judicial, los responsables de dichas agencias «coincidieron en que nadie era capaz de prever la catástrofe, nadie era capaz de prever lo que finalmente llovió» y ha destacado que «la alerta decía que iban a llover sobre los 180 litros en unas 12 horas y finalmente cayeron casi 800».

La diputada popular ha preguntado al PSPV «con qué legitimidad piden la dimisión de la vicepresidenta del Consell por un servicio asistencial que cumplió con su obligación y finalidad, y no son capaces de exigírsela a su propia ministra de igualdad, Ana Redondo, por el fallo, que sí que son responsables y estaban avisados en diversas ocasiones, de las pulseras a las mujeres maltratadas que han dejado totalmente desprotegidas».