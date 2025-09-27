Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca
Peris y Muñoz.

El PSPV traslada a la jueza de la dana los datos de los 37 usuarios de teleasistencia fallecidos

El PSPV exige la comparecencia urgente de Camarero en Les Corts por creer que miente y que es «falso que los días 28 y 29 se alertará a los dependientes. Hicieron cero llamadas esos días y tenían capacidad y medios para hacerlo»

Burguera

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:54

El PSPV ha exigido este viernes la comparecencia urgente de la vicepresidenta Camarero en Les Corts Valencianes y ha anunciado que trasladará toda la información ... sobre los 37 fallecidos usuarios de teleasistencia a la jueza de Catarroja para que la incluya en la causa que investiga la dana del 29 de octubre. Así lo han trasladado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y la diputada socialista Rosa Peris, quienes han lamentado que «si la Generalitat hubiera avisado a tiempo, el día 29 de octubre podríamos haber salvado a mucha gente pero Camarero ignoró los avisos de la AEMET al no considerarlos importantes y se fue a entregar unos premios» y se han preguntado «cómo puede la vicepresidenta exigir un nivel de seguridad y respuesta inmediata a las personas dependientes cuando ella no lo tuvo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  2. 2 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  5. 5 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  6. 6

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  7. 7 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  8. 8 Una red empleaba una gasolinera de Silla y empresas valencianas para vender gasolina adulterada
  9. 9

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»
  10. 10

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PSPV traslada a la jueza de la dana los datos de los 37 usuarios de teleasistencia fallecidos

El PSPV traslada a la jueza de la dana los datos de los 37 usuarios de teleasistencia fallecidos