El PSPV se suma a la derecha para frenar la ley de diputaciones de Podemos Estañ, de pie, interviene en Les Corts junto a sus portavoces adjuntas del grupo de Podemos en Les Corts. / EFE Los podemistas se conforman con la supuesta promesa socialista de que la norma se tramitará pero Mata lo pone en duda BURGUERA Miércoles, 6 febrero 2019, 00:51

Les Corts abordará la próxima semana la proposición de ley de Podemos sobre las competencias de las diputaciones provinciales. Es un premio de consolación para los podemistas, que pretendían su aprobación por lectura única, una intención puesta sobre la mesa de la Junta de Síndics de la Cámara celebrada ayer. La intención de los morados de sacar adelante la normativa con la máxima urgencia chocó con el voto en contra de PP y Ciudadanos, pero también del PSPV, para decepción de los podemistas. El portavoz de Podemos en Les Corts, Antonio Estañ, aseguró que la idea de aprobar la norma por lectura única obedecía al temor de que no dé tiempo a hacerlo de otro modo en los escasos dos meses que quedan de legislatura. Sin embargo, han tenido que conformarse con las garantías dadas por los socialistas, según Estañ, de que su ley se aprobará. Esa seguridad manifestada en público por el portavoz podemista fue rebajada inmediatramente por el síndic socialista, Manolo Mata. El vicesecretario del PSPV primero eludió aventurar que pasará con la norma porque «no soy Rappel», según quiso aclarar. Posteriormente, además, admitió que no sabe lo que ocurrirá, si se aprobará o no. De momento, el PSPV ya ha conseguido frenarla. Ya se verá si logra distraer a los morados lo suficiente como para dejar aparcada la ley hasta después de elecciones. Podemos cree que no, pero también creía que podría aprobar la ley, primero por lectura única, y ya sabe que no, y luego por tramitación urgente, y eso no lo sabe nadie, según Mata, o quizá lo sepa Rappel y nadie más.

De haber salido adelante el procedimiento de lectura única de una ley que Podemos negoció y redactó directamente junto con los socialistas hubiese quedado así aprobada sin necesidad de pasar por el trámite de enmiendas.

Estañ explicó que dada la brevedad del texto, que cuenta con ocho artículos, planteron esa vía de lectura única para asegurar su aprobación en tiempo. «PP, Cs y PSPV han votado en contra», señaló, para criticar la «falta de voluntad manifiesta» para sacar adelante esta norma que figura entre las prioritarias en el acuerdo previo a los presupuestos que suscribieron las fuerzas del Botánico. Preguntado sobre si se sienten engañados por el resto de grupos de izquierdas, el síndic podemista indicó que eso es algo que se verá «al final de legislatura».

Les Corts tomará en consideración la norma podemista aunque no se aprobará por lectura única

Mata recalcó que esta ley no es «de desaparición de las diputaciones», sino que aclara competencias. El portavoz del PSPV se escudó en que el criterio del Consell dice que «un tema de esta envergadura debe ser bastante meditado» y la lectura única no está pensada para temas «de envergadura» como este, que «tiene mucha discusión» y de ahí el voto socialista, mientras Compromís «ha esperado a ver» qué hacían el resto. De hecho, según Mata, aunque Podemos considera la ley priortiaria, para él «no es relevante ni sustancial», porque «no aporta gran cosa» al no tener «trascendencia práctica». Ni voluntad ni entusiasmo.