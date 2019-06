El PSPV retrasa el comité provincial que elegirá al presidente de la Diputación Toni Gaspar, en el centro, preside un pleno de la Diputación de Valencia. / IRENE MARSILLA La indefinición de Ferraz respecto a las opciones de Gaspar y García agita un debate al que no es ajeno el horizonte orgánico del partido J. C. FERRIOL Valencia Sábado, 29 junio 2019, 00:40

El día 5 de julio, viernes de la semana que viene, es la fecha límite. La dirección provincial del PSPV de Valencia tiene hasta ese día para convocar a su comité provincial y someter a votación de sus más de 250 miembros la propuesta de candidato a presidente de la Diputación de Valencia. Sobre la mesa, las opciones del actual responsable de la corporación, Toni Gaspar, y la del alcalde de Burjassot, Rafa García. La dirección que encabeza Mercedes Caballero guarda silencio. Y Ferraz hace lo propio, circunstancia que agita el debate en el seno del socialismo de la provincia de Valencia.

El reglamento de organización del PSOE remarca que la candidatura a la presidencia de la corporación provincial corresponde a la dirección que encabeza Caballero, una vez oído el criterio de la dirección nacional del PSPV, la que encabeza Ximo Puig, y el de los trece diputados provinciales de los que dispone el partido. Esa propuesta es la que se somete a votación en el comité provincial, que según las fuentes consultadas por este diario no tendrá lugar hasta finales de la semana que viene.

Los candidatos a optar a la presidencia de la corporación provincial son Gaspar, el actual presidente, y García, uno de los principales referentes del sanchismo en el socialismo valenciano. El primero es la opción preferida por Puig, el líder del PSPV, que ha llegado a pronunciarse públicamente por la continuidad del alcalde de Faura –que ocupa el cargo desde hace un año, cuando Jorge Rodríguez fue detenido por la investigación del caso Alquería–. El segundo, que se midió a Puig por el liderazgo del partido en el último congreso socialista, dispone de más respaldo en el seno de la dirección provincial.

¿Pero exactamente de cuántos apoyos disponen uno y otro? El retraso en la convocatoria del comité provincial y el silencio de la dirección nacional a la hora de señalar a su 'favorito' permite intuir que ninguno de los dos dispone de un apoyo claramente mayoritario en el seno del comité. El criterio que señale el secretario federal de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el dirigente valenciano con mayor poder orgánico, resultará determinante.

Puig, el líder de los socialistas valencianos, ha transmitido a su entorno que el propio Ábalos le habría trasladado en alguna ocasión su preferencia por Gaspar. El líder del PSPV considera que no hay motivos para cambiar al actual presidente de la corporación, cuya gestión durante los últimos doce meses ha resultado determinante para que la Diputación de Valencia recuperara la normalidad institucional tras la etapa de sobresaltos vivida bajo el mandato de Rodríguez.

En el criterio de Puig, no obstante, pesa también el convencimiento de que la presidencia en manos de García –después de que el líder socialista anunciara que no continuará como secretario general de los socialistas valencianos– le regalaría al que fue su candidato hace dos años una magnífica plataforma para impulsar su candidatura a la secretaría general. Después de lo ocurrido en Castellón, donde Puig no ha encontrado margen para influir en la composición del grupo de la Diputación ni mucho menos en el de la presidencia, la imagen de debilidad que trasladaría si ocurre algo similar en la de Valencia sería indiscutible.

En el entorno de Rafa García, el silencio de la dirección federal al debate abierto respecto a quién debe optar a presidir la corporación se interpreta como una suerte de visto bueno a que el alcalde de Burjassot mueva ficha.

La propuesta que llegue de la dirección de Caballero aspira a obtener, al menos, más apoyos favorable que abstenciones o en contra en la votación del comité provincial. No lograrlo supondría un serio revés para la propia cúpula provincial del PSPV.