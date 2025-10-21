Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
El síndic del PSPV, José Muñoz, habla en Les Corts frente a Mazón Irene Marsilla

El PSPV responsabiliza a Mazón si en la Comunitat se repiten sucesos como el de Torrepacheco

Los socialistas acusan al PP de contribuir «a los discursos del odio» por aprobar iniciativas de Vox como la que diferencia en estadísticas a migrantes y nacionales

Burguera

Martes, 21 de octubre 2025, 14:39

El PSPV ha advertido de que, si en el futuro se producen en la Comunitat situaciones como las vividas en Torrepacheco, con tensiones y enfrentamientos ... vinculadas con la inmigración, una parte de la responsabilidad será del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Los socialistas consideran que el dirigente popular secunda iniciativas de Vox que buscan el enfrentamiento y la crispación, y que por ello el líder del PP en la Comunitat contribuye a fomentar «discursos del odio». Desde el Consell, la vicepresidenta Camarero le ha instado a «trabajar más», y ha asegurado que iniciativas como la de separar en las estadísticas valencianas la actividad de inmigrantes y vecinos con la ciudadanía española puede contribuir a mejorar la vida y la integración de los que vienen de otros lugares del mundo.

