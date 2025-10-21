El PSPV responsabiliza a Mazón si en la Comunitat se repiten sucesos como el de Torrepacheco

El PSPV ha advertido de que, si en el futuro se producen en la Comunitat situaciones como las vividas en Torrepacheco, con tensiones y enfrentamientos ... vinculadas con la inmigración, una parte de la responsabilidad será del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Los socialistas consideran que el dirigente popular secunda iniciativas de Vox que buscan el enfrentamiento y la crispación, y que por ello el líder del PP en la Comunitat contribuye a fomentar «discursos del odio». Desde el Consell, la vicepresidenta Camarero le ha instado a «trabajar más», y ha asegurado que iniciativas como la de separar en las estadísticas valencianas la actividad de inmigrantes y vecinos con la ciudadanía española puede contribuir a mejorar la vida y la integración de los que vienen de otros lugares del mundo.

José Muñoz (PSPV) ha advertido que la propuesta «vulnera cualquier tipo de legislación española y europea», como la normativa de protección de datos, y ha augurado que podría suponer «multas millonarias» para la Generalitat si se aplica.

Es por eso que ha avanzado que su grupo estudiará si cabe una denuncia ante Fiscalía, además de pedir al Gobierno que estudie si vulnera leyes estatales y de acudir tanto al Síndic de Greuges como al Europarlamento, una «batería de medidas» que anunciarán en los próximos días.

El síndic socialista ha relacionado esta propuesta con que «el futuro político de Carlos Mazón ['president' de la Generalitat está ligado a Vox» y con que «la democracia valenciana está en mínimos históricos».

«Que luego no se lleve las manos a la cabeza cuando haya incidentes como en Torrepacheco», ha añadido en alusión a los altercados que tuvieron lugar hace unos meses en la localidad murciana tras la agresión a un vecino que fue seguida de llamamientos de grupos ultra a la violencia contra los inmigrantes.

Preguntado Muñoz de si hace responsable a Mazón de futuros incidentes similares a los de Torrepacheco, el síndic del PSPV ha declarado que «se está estableciendo un camino, y cuando se producen hechos violentos, los análisis deben ser rigurosos porque las cosas no pasan de hoy para mañana, sino por discursos de odio. Mazón contribuye a los discursos del odio. Una parte de responsabilidad tendrá».

Por su parte, la vicepresidenta Susana Camarero ha considerado que «las estadísticas sobre inmigracion nos deben servir de oportunidad para conocer sobre su situación y buscar la mejora o dar respuesta a sus problemas».

«La izquierda valenciana, sin política migratoria, permite que el Gobierno de España no trabaje con los países de origen de los inmigrantes. La izquierda de la Comunitat abandonó a su suerte a muchos de los inmigrantes que vinieron en el Aquarios. La izquierda no está para dar lecciones. Vamos a trabajar para dar respuestas a las situaciones. En ningún caso van a perjudicar a la situación de los inmigrantes. El INE también computa datos por migrantes o no migrantes. Hay que ser más cuidadosos y no buscar este tipo de enfrentamientos y cortinas de humo», ha indicado Camarero.